Molho Picante | Edição 1264

Presidência disputada

Os bastidores estão fervendo com a eleição da Mesa Diretiva da Câmara de Mogi. O atual presidente Marcos Furlan (Podemos) já disse que vai tentar a reeleição, mas vai ter concorrência: Zé Luiz (PSDB), Edson Santos (PSD) e Malu Fernandes (Solidariedade) também devem disputar o cargo. Agora, até o dia 6 de dezembro, dia da eleição, é tempo de fazer articulações e tentar apoios não só na Casa, mas também na prefeitura.

Bolão da Virada

Está chegando o fim do ano e com ele vem a famosa Mega da Virada com prêmio estimado em R$ 450 milhões. E não é que os servidores de Mogi estão animados com o bolão que eles criaram? Já tem mais de 250 pessoas no grupo, que tem até perfil no Instagram, onde todos se chamam de “milionários”. Já imaginou se eles ganham? Quem iria trabalhar no dia seguinte?

Máscaras no Sesc

Com o aumento significativo no número de casos da Covid-19 no Estado, o Serviço Social do Comércio (Sesc) emitiu um comunicado para informar que o uso de máscaras voltou a ser obrigatório nos ambientes fechados de todas as unidades, inclusive, na de Mogi das Cruzes.

E nas escolas também

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes está recomendando aos servidores que retomem o uso da máscara de proteção facial durante as atividades. O objetivo é conter a disseminação do vírus da Covid-19, que vem registrando aumento no número de casos na cidade. A máscara deixou de ser obrigatória nas escolas no início de setembro, após a queda no número de casos e a cobertura vacinal avançada.

Testes

E os casos aumentaram mesmo. Em Mogi, houve um aumento de 682% no número de notificações de outubro para novembro. Por isso, a Prefeitura segue até domingo com a testagem gratuita para a Covid-19 em diversas unidades. Entre outros lugares, a população poderá se testar no Pro-Hiper, mediante distribuição de senhas.

Aulas nos jogos do Brasil

As escolas e creches municipais e subvencionadas terão horário diferenciado nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na Copa. No dia 2 de dezembro, quando as partidas começam às 16h, as escolas encerrarão o expediente às 15h. No período da manhã, o funcionamento ocorrerá normalmente. No período da tarde, a saída está programada para começar às 14h45. Não haverá reposição das horas para os alunos. Já no dia 28 de novembro, quando o jogo começa às 13h, as aulas no período da manhã acontecerão regularmente e os estudantes do período da tarde não terão aulas presenciais. A resolução determina que, nesse dia, caberá aos professores a preparação de atividades remotas.