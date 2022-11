Mogianos são campeões sul-americanos de Karate Kyokushin

Os três atletas mogianos que representaram o Brasil no Campeonato Sul-americano de Karate Kyokushin, no último fim de semana, na cidade de Córdoba, na Argentina, serão recepcionados na Furlan Academia nesta quarta-feira (09/11), às 20h30.

Lucas Duque, Guilherme Hirata e Marina Issa foram medalha de ouro nas categorias de Kata Avançado, Sênior e Absoluto (feminino), respectivamente.

Os atletas da Furlan Academia serão recebidos pelo sensei Marcos Furlan, familiares e amigos.

“São três grandes conquistas para o esporte brasileiro e para nossa cidade. Tenho muito orgulho destes campeões, que tive a honra de ser professor no início da trajetória deles. Cresceram e se superaram. Vamos comemorar”, destaca Marcos Furlan.

Uma das boas surpresas do sul-americano foi o título de Marina Issa, 1º dan. Aos 15 anos, ela disputou uma categoria acima da dela, o juvenil, e sagrou-se campeã no absoluto feminino. Em outubro, ela encarou o mesmo desafio no Brasileiro de Kyokushin e conquistou o vice-campeonato. Já no Paulista, realizado em Mogi, em junho, foi campeã.

Guilherme Hirata, sensei, 3º dan, repetiu no Sul-americano o bom desempenho do Campeonato Brasileiro 2022. Aos 33 anos de idade, ele detém o título de campeão brasileiro, sul-americano e vice-campeão paulista, todos conquistados neste ano na categoria sênior. É o melhor momento do atleta que dedica-se há 20 anos ao esporte.

Lucas Duque, 2º dan, por sua vez, superou a marca do Campeonato Brasileiro 2022, no início de outubro, quando conquistou a prata no Kata Avançado. E, agora, pouco mais de um mês depois, foi ouro no Sul-americano, na mesma categoria. Neste ano, em junho, ele também sagrou-se campeão paulista. A exemplo de Guilherme Hirata, aos 33 anos também vive o melhor momento da sua trajetória de atleta.