Mogianos podem se candidatar a 116 vagas no Mutirão do Mogi Conecta Emprego

O Mogi Conecta Emprego, iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, está com inscrições abertas para um mutirão até a próxima sexta-feira (24/05). São 116 vagas para diversos cargos e os interessados deverão se cadastrar no site mogiconectaemprego.mogidascruzes.sp.gov.br e se candidatar à vaga de seu interesse.

Estão sendo oferecidas as vagas de assistente de vendas, assistente financeiro, analista financeiro, consultor técnico júnior, operador de monitoramento eletrônico e operador de telemarketing ativo. É necessário residir em Mogi das Cruzes. As demais exigências para cada uma das vagas estão disponíveis na plataforma Mogi Conecta Emprego.

“A parceria que temos feito com as empresas da cidade têm gerado oportunidades importantes para os mogianos. Este novo mutirão irá contratar 116 novos profissionais. Somente no primeiro trimestre deste ano foram mais de 2,7 mil empregos gerados, o que demonstra o quanto nossa cidade tem se desenvolvido e gerado empregos para os mogianos”, disse Gabriel Bastianelli, secretário de Desenvolvimento Econômico e Social Inovação.

Para quem for se cadastrar ou já está cadastrado, é importante manter os dados atualizados de WhatsApp e e-mail, pois a convocação dos candidatos selecionados será feita por estes canais. O Mogi Conecta Emprego facilita o acesso dos mogianos às vagas do mercado de trabalho e possui unidades localizadas nos terminais Central e Estudantes e no CIC de Jundiapeba.

Mogi das Cruzes fechou o primeiro trimestre como líder na geração de empregos na Região do Alto Tietê, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal. Nos primeiros três meses de 2024, o município gerou 2.760 novos postos de trabalho, o melhor saldo desde 2020. Neste mesmo período, a cidade foi responsável por quase 50% dos empregos gerados na região do Alto Tietê.

