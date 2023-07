Mogianos fecham semestre devendo R$ 11 milhões

A dívida dos mogianos inscrita no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) – mantido pela Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) em parceria com a Boa Vista – alcançou R$ 11.569.836,80 no primeiro semestre deste ano. O volume é 9% menor que o acumulado no mesmo período de 2022. Mesmo em um patamar significativo, a queda nos débitos pode ter sido estimulada pelas injeções de crédito promovidas pelo Governo Federal desde o último ano.

Para o diretor do SCPC, Carlos Lapique, a renegociação dos débitos contribui para a estruturação das empresas, que recuperam os valores e ganham fôlego para novos investimentos, e as famílias que conseguem se reorganizar financeiramente. “Renegociar as dívidas é a palavra mágica, pois você consegue reduzir os valores dos juros e o bolso dói menos”, destacou.

Dados do SCPC de junho mostram que 10.989 mogianos estão inadimplentes. Já o número de débitos alcança 13.057 registros – uma pessoa pode ter mais que uma dívida -. No primeiro semestre de 2022, o saldo devedor estava em R$ 12.811.058,64 e 12.893 inadimplentes respondiam por 15.701 pendências.

Em junho, 211 mogianos deixaram a lista do SCPC, uma redução de 3% se comparado com a saída de 218 nomes no mesmo intervalo do ano anterior. Por outro lado, a queda foi sentida na inclusão de novos mogianos saindo de 447 para 392, recuo de 12%.

A exclusão da lista do serviço ocorre em duas situações: quando o pagamento do débito é efetuado ou após cinco anos da inclusão da dívida.