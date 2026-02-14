





Neste ano, o imposto não terá reajuste acima da inflação



A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou a distribuição, pelos Correios, dos mais de 140 mil carnês do IPTU 2026. É previsto que todos sejam entregues até o fim de fevereiro. A consulta de valores e impressão de segunda via estão disponíveis no site (https://servicos.mogidascruzes.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite), e o vencimento da primeira parcela ou do pagamento à vista será somente em março, com a última parcela data para dezembro.

As datas específicas estão informadas nas folhas dos carnês e variam de acordo com o CEP da propriedade.

O IPTU 2026, para os munícipes, será atualizado apenas pela inflação, sem aumento real. Conforme previsto em lei municipal, a prefeitura aplicou o menor índice inflacionário apurado no período de 1º de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025: 2,82%, medido pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

É o menor índice de correção dos últimos seis anos. Em 2021, a atualização inflacionária foi de 3,92%. No ano seguinte, 9,96%. Em 2023, 2024 e 2025, foram aplicados, respectivamente, os seguintes percentuais: 7,17%, 3,51% e 3,45%.

A estimativa de arrecadação com o tributo em 2026 é de R$345 milhões.

O contribuinte que estiver em dia com o pagamento do imposto até o dia 30 de setembro de 2025 tem direito a 5% de desconto no IPTU 2026, mesmo se escolher o parcelamento, desde que o pagamento seja efetuado até a data de vencimento da primeira parcela, em março.

Para quem optar pelo pagamento à vista, serão concedidos mais 5% de desconto, totalizando 10% de dedução no valor do imposto a pagar. É bem vantajoso. O IPVA, por exemplo, que é um imposto estadual, oferece 3% de desconto para quem paga à vista.

