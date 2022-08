Mogiano lança primeiro livro neste sábado

O jornalista e escritor mogiano Diogo Locci faz sua estreia na literatura brasileira com o lançamento do livro Cruel, que será lançado neste sábado, 3, a partir das 15h, na livraria A Eólica, na Vila Helio. No evento, haverá participação da artista plástica Liz Under, responsável pelas ilustrações da obra.

Cruel tem prefácio assinado pela escritora, dramaturga e mestre em Literatura e Crítica Literária Priscila Gontijo e ilustração de capa criada pelo editor, escritor e artista plástico Alexandre Staut.

Tecnologias supérfluas a serviço de indivíduos mimados, exploração de classes, neoliberalismo escancarado e o afeto tratado como moeda de troca são alguns dos temas tocados pelo livro de estreia de Diogo Locci. Ainda que os contos de Cruel sejam independentes, todos estão rodeados por situações abusivas de poder expressadas por várias instâncias: desde a afetiva e familiar até a política e trabalhista. “Procurei levar situações flagrantes de abuso de poder a um certo topo do absurdo. Quando localizado ali, me senti mais à vontade para ficcionalizá-las”, diz o autor.

O livro Cruel marca a estreia solo de Diogo Locci na literatura brasileira. Jornalista atuante na área de assessoria de imprensa cultural, já frequentou uma série de oficinas de escrita criativa e criação literária com nomes expoentes da literatura brasileira, como Andréa Del Fuego, Marcelino Freire, Adriana Lisboa, Júlian Fuks, Noemi Jaffe e Evandro Affonso Ferreira.