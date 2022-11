Mogiana embarca nesta sexta para Intercâmbio Cultural pela ETEC

A aluna Júlia Schiavi Thurler do segundo ano do curso Técnico em Química da Escola Técnica Estadual Etec Presidente Vargas de Mogi das Cruzes embarca no próximo dia 25 de novembro para um Intercâmbio Cultural na cidade de Cambridge, na Inglaterra. A estudante foi selecionada pelo Centro Paula Souza para a realização de curso intensivo em língua inglesa.

A bolsa contempla a aluna com o curso de inglês, as passagens aéreas de ida e volta, o custo da hospedagem em casa de família (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, seguro viagem e ajuda de custo.

No processo de seleção, entre os 226 mil alunos, foram ofertadas 238 bolsas para os estudantes das Etecs de todo o Estado de São Paulo com a escolha realizada pelo Centro Paula Souza pelo critério de menções e frequência dos estudantes.

De acordo com a direção da Etec, o objetivo do Intercâmbio Cultural é incentivar o aprimoramento da formação acadêmica, principalmente no que tange ao domínio de língua estrangeira, ao permitir que o aluno tenha uma experiência de estudo e imersão cultural para o desenvolvimento da proficiência, das suas habilidades e competências de interculturalidade garantindo assim uma melhor formação e inserção no mundo do trabalho.

Para Julia, que viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com a mãe em 2018, a expectativa agora é totalmente diferente. “Uma coisa é a viagem de férias, outra é essa experiência de viver o dia a dia e estudar num país totalmente diferente do seu”, afirma ela que estuda inglês desde pequena e que no ano passado fez a prova para conquistar o certificado Cambridge, de proficiência no idioma. “Eu falo inglês e estudei bastante para o teste, mas sempre dá um pouco de medo especialmente porque o sotaque britânico é bem diferente”, diz. “Estou ansiosa para chegar lá, ver onde vou ficar, se vou conseguir andar sozinha sem me perder, me adaptar e fazer novas amizades.”

Após concluir o Ensino Médio, Julia pretende prestar vestibular na área de medicina voltada ao esporte e acredita que o intercâmbio será um divisor de águas na sua trajetória. “Além do inglês, acho que essa experiência vai abrir muitas portas para mim”, afirma a estudante que pratica vôlei e jiu-jitsu. “Quero conhecer o mundo todo e pretendo fazer outros intercâmbios e cursos fora para conhecer gente e culturas diferentes.”