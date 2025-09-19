Mogi Vôlei enfrenta Praia Grande no sábado (20)

O Mogi Vôlei volta à quadra no próximo sábado (20), às 18h, no ginásio do Centro Universitário Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, para enfrentar o Praia Grande, em jogo válido pelo Campeonato Paulista Divisão Especial 2025. Após a primeira vitória da equipe na competição, sobre o Atibaia, o time busca agora consolidar o desempenho com mais um triunfo em casa.

Os ingressos para a partida serão gratuitos mediante a doação de 1 kg de ração para cães ou gatos. As doações serão destinadas às ONGs da cidade, reforçando o compromisso do clube com causas sociais e o bem-estar animal. Para resgatar seu ingresso, o torcedor pode acessar o link (https://www.sympla.com.br/evento/mogi-volei-x-praia-grande/3126198) e garantir a sua ida ao ginásio.

O Mogi Vôlei representa Mogi das Cruzes pela primeira vez na elite estadual. A equipe é formada por uma mescla de jovens talentos e atletas experientes, que buscam com garra e determinação conquistar resultados positivos na competição e se firmar no cenário estadual.

A expectativa é de um jogo disputado, com a torcida mogiana apoiando o grupo em mais um desafio da temporada.

O Centro Universitário Braz Cubas fica na avenida Pref. Carlos Ferreira Lopes, 1233, no Mogilar.

Equipe quer consolidar o seu desempenho no Campeonato Paulista