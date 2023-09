Mogi terá Mutirão de Saúde da Mulher e Planejamento Familiar no fim de semana

A Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes avança com ações e entregas para ampliar os atendimentos de saúde aos mogianos. Depois de inaugurar o CIAS – Complexo Integrado de Atendimento à Saúde, no Rodeio, a pasta promoverá, em outros pontos da Cidade, o Mutirão de Saúde da Mulher e Planejamento Familiar, no Posto de Saúde de Jundiapeba, e o Programa Saúde Itinerante, no Mogilar. Os atendimentos marcam o mês de aniversário dos 463 anos de Mogi das Cruzes.

No sábado, dia 16, das 9 às 15 horas, será realizado o Mutirão de Saúde da Mulher e Planeamento Familiar no Posto de Saúde de Jundiapeba. Entre os atendimentos programados estão consultas de ginecologia sem necessidade de agendamento, regulados pelo sistema de distribuição de senhas por ordem de chegada; inserção de DIU (dispositivo intrainterino) em pacientes pré-selecionadas e triagem para novos atendimentos do Programa de Planejamento Familiar.

Outros serviços programados são coleta de material para exames de Papanicolau, aconselhamento e testagem do Programa Municipal de Prevenção à Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTIs) com testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites. “São serviços totalmente gratuitos, de extrema importância para prevenção e promoção de saúde, que vamos ofertar com facilidade de acesso aos munícipes”, explica o secretário municipal de Saúde, William Harada.

No domingo, dia 17, será a vez do Programa Saúde Itinerante levar diferentes serviços para o Mercado do Produtor “Minor Harada”, no bairro do Mogilar. O Saúde na Feira acontece a partir das 7 horas com equipes técnicas de diferentes setores para realizar serviços como: atualização de cadernetas de vacinação, orientação odontológica, atividades educativas do Samu, auriculoterapia e automassagem. Haverá, ainda, ações do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

SERVIÇO

Mutirão de Saúde da Mulher e Planejamento Familiar

Data: sábado (16/09), das 9 às 15 horas

Local: UBS Jundiapeba – rua Vereador Nito Sona, 1.745

Saúde na Feira

Data: domingo (17/09), das 7 às 13 horas

Local: Mercado do Produtor Minor Harada / Cobal – av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550 – Mogilar.