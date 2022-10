Mogi terá corrida noturna dia 22; veja como se inscrever

Mogi das Cruzes já pode se preparar para receber, no dia 22 de outubro, a corrida e caminhada noturna com o tema “Halloween”, o “Circuito Eco 2”, que tem como ponto de partida o Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos. O projeto, que conta com patrocínio da PANCO e da NGK do Brasil, é aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438/2006), por meio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, com realização, organização e promoção do Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), além do apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

Todas as ações que serão realizadas durante o “Circuito Eco 2” têm o objetivo de difundir a importância da atividade física, como a caminhada e a corrida, diretamente relacionadas à prevenção de doenças e a busca pela melhoria da qualidade de vida

O projeto “Circuito Eco 2” começa às 19h, com atividades de alongamento e aquecimento orientadas por professores especializados. A largada da corrida será 19h30 e haverá percursos de 5 km, 10 km e uma caminhada de 3 km, dependendo da capacidade física dos participantes.

Tendas para a realização de exames de aferição de pressão, avaliações física e nutricional e sessões de quick massage também farão parte do evento, que contará com o apoio de duas ambulâncias, sendo uma UTI e outra para remoção, caso haja necessidade de prestação de primeiros socorros no local. Tudo isso para maior segurança de todos os participantes.

Como participar

O evento é gratuito e as inscrições se iniciam nesta sexta, dia 7 de outubro, com vagas limitadas, pela plataforma https://minhasinscricoes.com.br . Os inscritos, que serão identificados por um chip e um número de peito, receberão um kit com camiseta, gym bag e barra de cereal. Os kits poderão ser retirados somente no dia 22 de outubro, das 13h30 às 18h, no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, mediante apresentação do documento de identidade original ou documento com foto.

Programação:

13h30 – Início da entrega de kits

18h – Encerramento da entrega de kits

18h30 às 21h30 – Início das atividades de Aferição de Pressão, Avaliação Física e Nutricional

19h – Alongamento / Aquecimento

19h30 – Largada da Corrida e Caminhada