Mogi tem queda de 44,4% nas mortes em acidentes de trânsito

Mogi das Cruzes registrou queda de 44,4% no número de óbitos em acidentes de trânsito nas vias municipais, entre janeiro e agosto deste ano comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte do levantamento realizado pelo Sistema Infosiga, do Governo do Estado. Quando consideradas todas as vias do município (estaduais e municipais), a queda foi de 25%.

Nos primeiros oito meses de 2023, as vias municipais, que possuem jurisdição da Prefeitura, registraram 10 mortes devido a acidentes de trânsito. No mesmo período de 2022, o índice foi de 18 óbitos.

“A queda no número de acidentes fatais é importante e deve ser celebrada, já que representa vidas que são salvas. Neste ano, em média, uma vida foi salva por mês entre janeiro e agosto. Em Mogi das Cruzes, é realizado um trabalho integrado e contínuo voltado à segurança viária, com o objetivo de diminuir cada vez mais esses índices”, destacou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Caio Luz.

Ele lembrou ainda que a cidade vem registrando tendência de queda nos últimos anos no número de mortes no trânsito. Em todo o ano de 2022, ocorreram 30 mortes nas vias municipais da cidade, um número 37,5% menor que em 2016.

Para ampliar a segurança viária em Mogi das Cruzes, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana realiza um trabalho integrado que compreende ações de Educação para o Trânsito, Sinalização, Fiscalização de Trânsito e Engenharia de Tráfego. Na última semana, por exemplo, cerca de 2 mil pessoas foram atendidas diretamente durante as ações da Semana da Mobilidade.