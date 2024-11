Mogi, Suzano e Itaquaquecetuba estão entres as 100 melhores cidades do Brasil

Estudo revelou lista com base no IDGM, com cidades acima de 273 mil habitantes

No dia 31 de outubro, parte do estudo “Desafios da Gestão Municipal 2024”, divulgado pela consultoria Macroplan, apresentou uma lista de municípios brasileiros com base no Índice de Desafio da Gestão Municipal (IDGM), que compara as 100 maiores cidades do Brasil, sendo acima de 273.500 habitantes, ao agregar 15 indicadores nas áreas de educação, saúde, segurança, saneamento e sustentabilidade.

Na região do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba aparecem com destaque na listagem. O 32º lugar é ocupado por Suzano. Mogi das Cruzes está em 43º na classicação. Já Itaquaquecetuba, aparece em 65º.

Apesar de o estudo apresentar 1,8% do total de municípios, as 100 maiores cidades do país abrigam 78,3 milhões de habitantes, o que corresponde a 38,5% da população, e são responsáveis por 44,2% do Produto Interno Bruto (PIB), ou 4 trilhões de reais. Nessas cidades, o PIB per capita é de 47.500 reais, 12,5% maior do que a média brasileira. Por gerarem mais da metade dos empregos (52,3%), com 27,6 milhões de postos de trabalho, essas cidades são vetores em suas regiões.

Além do diagnóstico de áreas em que a cidade vai bem ou não, o ranking permite que os gestores e cidadãos possam comparar a evolução da sua cidade com outros municípios. Afinal, o estudo contribui para melhorar a qualidade e a produtividade do gasto público.

A ideia é que os gestores conheçam os desafios do município a partir de uma análise evolutiva e comparada com as maiores cidades. É possível acompanhar a evolução de cada uma delas entre 2010 e 2023. Com isso, o estudo resolve uma das dificuldades das prefeituras: conseguir diagnosticar a situação real dos serviços públicos municipais a partir de dados e evidências. Em geral, a descentralização das informações fragmenta a visão dos gestores, por virem de diferentes lugares, acumulando dados públicos para que o gestor consiga visualizar os problemas como um todo.

Em termos de evolução entre 2010 e 2023, o estudo mostra que, em apenas em educação houve melhoria generalizada entre as cidades. Em saúde, 20 municípios pioraram ou não avançaram; em saneamento, dez cidades registraram piora nos indicadores, e nove, em segurança.

