Mogi Shopping traz megaespetáculo ‘ABBA Experience’

Superprodução, que reúne 30 artistas, será no dia 12, às 20h, em mais uma edição do Mogi In Concert

O musical “ABBA Experience” já passou por mais de 70 cidades brasileiras

O Mogi Shopping recebe, na quarta-feira (12), às 20h, o espetáculo “ABBA Experience”, uma superprodução musical que homenageia a trajetória de uma das bandas mais icônicas e bem-sucedidas da história da música.

A apresentação marca a quarta edição do Mogi In Concert, projeto proprietário do Mogi Shopping que mantém uma programação dedicada à música e aproxima o público de produções culturais de qualidade. O evento acontece na Praça de Eventos, com entrada gratuita, a partir das 20h. Os assentos serão ocupados por ordem de chegada e o acesso ao espaço será liberado às 19h.

Com 30 artistas no palco, entre cantores, músicos e bailarinos, a montagem propõe uma imersão no universo do quarteto sueco. O repertório, que é apresentado ao vivo, reúne sucessos como “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “Gimme! Gimme! Gimme!” e “The Winner Takes It All”, em números que combinam coreografias marcantes e figurinos inspirados na estética dos anos 1970 e da era disco.

Apresentado em teatros e arenas de diferentes regiões, o “ABBA Experience” já passou por mais de 70 cidades brasileiras, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Brasília, Curitiba e Campinas.

Mogi Shopping

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, é referência em experiência, conveniência e lazer na região. Com uma estrutura completa, o empreendimento funciona com Praça de Alimentação aberta diariamente das 11h às 22h; lojas, das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

Para mais informações, acesse o aplicativo do Mogi Shopping, veja o perfil @mogishopping nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (11) 4798-8800.