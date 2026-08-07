A Semana

Ir para Página Inicial
ANUNCIE
Menu


Mogi Shopping traz megaespetáculo ‘ABBA Experience’

Superprodução, que reúne 30 artistas, será no dia 12, às 20h, em mais uma edição do Mogi In Concert

O musical “ABBA Experience” já passou por mais de 70 cidades brasileiras

O Mogi Shopping recebe, na quarta-feira (12), às 20h, o espetáculo “ABBA Experience”, uma superprodução musical que homenageia a trajetória de uma das bandas mais icônicas e bem-sucedidas da história da música.

A apresentação marca a quarta edição do Mogi In Concert, projeto proprietário do Mogi Shopping que mantém uma programação dedicada à música e aproxima o público de produções culturais de qualidade. O evento acontece na Praça de Eventos, com entrada gratuita, a partir das 20h. Os assentos serão ocupados por ordem de chegada e o acesso ao espaço será liberado às 19h.

Com 30 artistas no palco, entre cantores, músicos e bailarinos, a montagem propõe uma imersão no universo do quarteto sueco. O repertório, que é apresentado ao vivo, reúne sucessos como “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “Gimme! Gimme! Gimme!” e “The Winner Takes It All”, em números que combinam coreografias marcantes e figurinos inspirados na estética dos anos 1970 e da era disco.

Apresentado em teatros e arenas de diferentes regiões, o “ABBA Experience” já passou por mais de 70 cidades brasileiras, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Brasília, Curitiba e Campinas.

Mogi Shopping

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, é referência em experiência, conveniência e lazer na região. Com uma estrutura completa, o empreendimento funciona com Praça de Alimentação aberta diariamente das 11h às 22h; lojas, das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

Para mais informações, acesse o aplicativo do Mogi Shopping, veja o perfil @mogishopping nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (11) 4798-8800.

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Comente abaixo

Foto de Redação

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Últimas