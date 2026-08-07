Em evidência com RAFINHA – Atleta

Meiga, carinhosa e com uma determinação gigante no tatame, Rafaela Siqueira Duarte, a Rafinha, 10, já é o grande orgulho e inspiração no esporte mogiano, como atleta competidora kids de jiu-jitsu, faixa laranja e branca, e também praticante de capoeira no Grupo Baraúna, sob orientação do Mestre Rosa. Mogiana, nasceu no Hospital Mogi Mater e cresceu no bairro Ponte Grande. Desde pequenininha, sempre foi apaixonada por artes marciais e ginástica. “Eu ficava em casa fazendo estrelinha e adorava ver meu irmão Luiz Felipe treinar jiu-jitsu”, recorda. Essa paixão levou seus pais a esperarem que completasse quatro anos e meio para matriculá-la na Academia Marangoni. Hoje, cursa o 5º ano no Colégio Raízes, acumula conquistas expressivas e leva o nome de Mogi das Cruzes aos mais altos pódios do circuito infantil. Com maturidade precoce, projeta seu futuro com propósitos: seguir com dedicação nos campeonatos e, quando encerrar a jornada profissional nos tatames, abrir sua própria academia para transmitir suas técnicas e conhecimentos a novos praticantes da modalidade.

Sua jornada competitiva começou em 2022, aos sete anos e, desde então, tornou-se referência pela equipe Marangoni. É a única atleta kids, de 10 anos, a representar Mogi e o Alto Tietê nos maiores campeonatos da modalidade e seu sucesso é contabilizado em um acervo de 51 medalhas: 29 de ouro, 15 de prata e 7 de bronze. As mais recentes foram as duas medalhas de prata no São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2026, na modalidade Gi (com quimono) e No Gi (sem quimono), categoria Infantil 3, em Barueri-SP. Foi também campeã brasileira Kids CBJJ/IBJJF (2025 e 2026), Campeã Internacional Kids, Campeã Mundial CBJJE e obteve vitórias na Copa Grandes Mestres e Circuito Paulista. Já praticou ginástica rítmica, balé e musculação e admite que seu hobby é treinar. Rafinha mora na Ponte Grande, com os pais e o irmão. Nos momentos de lazer, gosta de passear com a família no shopping, frequentar restaurantes ou se divertir em parques, como o Hopi Hari. Muito sociável, mantém forte amizade com Nicole, amiga de infância que, mesmo morando no interior paulista, continua sendo sua torcedora número um. Escorpiana, é competitiva por natureza: “Não gosto nem de perder no par ou ímpar”, confessa. Seu prato predileto é Feijoada, “porque leva couve”, ingrediente que ama e come diariamente. Seu estilo é esportivo e tem como marca registrada uma estilosa mecha azul no cabelo, sua cor favorita. Adora vestir no dia a dia as camisetas de campeonatos e se perfumar com o body splash Xerosa, da Salon Line. Gostou de ler Diferentes Sim, Desiguais Jamais, de Mario Sergio Cortella, e de assistir à saga de filmes “Divertidamente”. Sua viagem inesquecível foi para Florianópolis-SC, onde conquistou medalha de ouro. Seu sonho de consumo é conhecer as ilhas da Grécia e, profissionalmente, buscar patrocínio para brilhar em competições internacionais. Evangélica da Igreja da Cidade, a filha do policial militar Weslei Duarte de Oliveira, 49, e de Sheila Siqueira, 50, afirma que é movida pelo apoio incondicional da família. Sua frase: “O esporte melhora a vida.”