Exposição “Casa da Bisa” está aberta até dia 22

Está em cartaz no Museu Mogiano – Casarão do Carmo a exposição “Casa da Bisa”. Com mobiliário e objetos do século 20, a mostra ficará disponível para visitas até o próximo dia 22. A entrada é franca.

Para a secretária municipal de Cultura, Eliana Mangini, a exposição adaptou o espaço para um modo de vida mais tranquilo, que hoje já não existe mais. “A mostra nos conduz a uma viagem no tempo, em uma visita à casa de nossos antepassados, nos convidando a reviver memórias, lembranças e histórias das nossas próprias famílias”, destaca.

Estão expostos ao público aparelhos de rádio, vitrola, discos originais, gramofone, telefone da década de 60, relógio carrilhão, além de móveis, louças e objetos de decoração.

“A mostra tem a intenção de conduzir o visitante a um mergulho ao passado, quando a vida tinha um ritmo mais lento, sem a ansiedade de hoje, com conversas na calçada, crianças brincando nas ruas e uma interação mais profunda entre as pessoas”, lembra Eliana.

O Casarão do Carmo fica na Rua José Bonifácio, 516, no Centro. As visitas ao local podem ser realizadas de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Serviço

Exposição “Casa da Bisa”Local: Museu Mogiano – Casarão do Carmo (Rua José Bonifácio, 516 – Centro)

Data: até dia 22

Visitações: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h