Itaquá entrega quiosques, quadras e parque ecológico

“O parque ecológico é um dos principais espaços de lazer de Itaquá”, disse o prefeito Boigues

A Prefeitura de Itaquaquecetuba entregou, sábado (1º), diversas obras em quadras poliesportivas e quiosques e estruturas do Parque Ecológico Mário do Canto, que foram revitalizadas. A fase atual da revitalização contemplou 20 quiosques com novos bancos, mesas, churrasqueiras revestidas, pias em aço inox e piso, além do lixamento e envernizamento da cobertura, pintura completa em acabamento de cimento queimado e implantação de uma nova rede de esgoto com sistema de bombeamento.

Nas quadras de futebol e basquete, foram realizados serviços de concretagem, recuperação das alvenarias, pintura do piso e das paredes, instalação de novos alambrados e substituição dos equipamentos esportivos, com novas traves de futebol e cestas de basquete, proporcionando mais segurança e conforto aos frequentadores.

Além das entregas realizadas no dia 1º, as obras da pista de pump track já alcançaram 90% de execução. No espaço, foram concluídas a instalação da iluminação, das redes da quadra de areia, os serviços de paisagismo, o plantio de grama e a montagem do playground. A etapa final prevê a pintura da pista e a conclusão da instalação das arquibancadas.

Ao lado da pista de pump track, a quadra de beach tennis também segue em fase avançada de implantação. O espaço também avançou com a execução da base das arquibancadas, que integrarão a estrutura de apoio aos usuários.

“O parque ecológico é um dos principais espaços de lazer de Itaquá e sua revitalização sempre esteve entre as nossas prioridades para que crianças, jovens e famílias tenham um ambiente de qualidade para praticar esportes, conviver e aproveitar”, completou o prefeito Eduardo Boigues.