Fique Sabendo – edição 1452

…que, no dia 6, o IMOT – Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia comemorou seus 50 anos de fundação com uma belíssima recepção no Clube de Campo para celebrar as cinco décadas de dedicação, excelência e cuidado com a saúde. Parabéns!

…que a JK Barbearia está com novidade no horário de atendimento aos domingos, funcionando agora das 9h às 14h. Um tempo perfeito e com muita comodidade para cuidar do visual de toda a família. Confira!



…que o restaurante rooftop Flor do Terraço passa a funcionar de terça a domingo no almoço. O menu executivo traz a delicadeza do chef Vinícius Amorim em clássicos como parmegiana, picadinho e filé de Saint Peter. Uma delícia imperdível!

…que a Rede Feminina de Combate ao Câncer comemora 65 anos de assistência gratuita a pacientes oncológicos em Mogi das Cruzes com a 11ª edição do Bazar do Bem, nos dias 10, 11, 13 e 14 deste mês, no Casarão Guiomar Pinheiro Franco, rua José Bonifácio, 202 – Centro.