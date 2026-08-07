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Projeto Cine Eco leva cultura e conscientização a alunos

O Projeto Cine Eco retorna a Mogi das Cruzes com uma programação especial voltada à educação, cultura e conscientização ambiental por meio do cinema. A iniciativa teve início na terça (04), com a realização da Oficina de Cinema, e segue até o dia 14, com sessões especiais de cinema, apresentações teatrais e workshops em escolas e centros educacionais de Mogi das Cruzes.

As oficinas abordaram noções básicas de roteiro, produção e filmagem para produção de curtas-metragens, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e o contato com a linguagem cinematográfica.

Após a etapa das oficinas, o Projeto Cine Eco seguirá entre os dias 10 e 14 de agosto com sessões especiais de cinema, apresentações teatrais e workshops em escolas e centros educacionais. As unidades receberão uma estrutura itinerante com cinema inflável de aproximadamente 15 metros, proporcionando aos alunos uma verdadeira experiência cinematográfica.

As sessões contarão com a exibição de vídeos educativos e conteúdos voltados à sustentabilidade, preservação ambiental, cidadania e consumo consciente, e também apresentações teatrais, proporcionando aos estudantes uma experiência lúdica, cultural e educativa.

A iniciativa conta com patrocínio da Niterra do Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), realização da Perfectto Projetos e apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação.

Outras informações sobre as apresentações de cinema no site www.projetocineeco.com.br

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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