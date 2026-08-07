Projeto Cine Eco leva cultura e conscientização a alunos

O Projeto Cine Eco retorna a Mogi das Cruzes com uma programação especial voltada à educação, cultura e conscientização ambiental por meio do cinema. A iniciativa teve início na terça (04), com a realização da Oficina de Cinema, e segue até o dia 14, com sessões especiais de cinema, apresentações teatrais e workshops em escolas e centros educacionais de Mogi das Cruzes.

As oficinas abordaram noções básicas de roteiro, produção e filmagem para produção de curtas-metragens, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e o contato com a linguagem cinematográfica.

Após a etapa das oficinas, o Projeto Cine Eco seguirá entre os dias 10 e 14 de agosto com sessões especiais de cinema, apresentações teatrais e workshops em escolas e centros educacionais. As unidades receberão uma estrutura itinerante com cinema inflável de aproximadamente 15 metros, proporcionando aos alunos uma verdadeira experiência cinematográfica.

As sessões contarão com a exibição de vídeos educativos e conteúdos voltados à sustentabilidade, preservação ambiental, cidadania e consumo consciente, e também apresentações teatrais, proporcionando aos estudantes uma experiência lúdica, cultural e educativa.

A iniciativa conta com patrocínio da Niterra do Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), realização da Perfectto Projetos e apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação.

Outras informações sobre as apresentações de cinema no site www.projetocineeco.com.br