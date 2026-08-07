Pais idosos: quando o cuidado e o afeto dos filhos fazem a diferença

A velhice, quando acompanhada de limitações físicas, leva à inversão de papéis, pois os filhos assumem o lugar de protetores

O melhor remédio para os pais idosos é o amor que os filhos podem dedicar a eles

Ao longo da vida, os pais assumem o papel de protetores, guias e porto seguro. No entanto, com o passar dos anos e a chegada da velhice – muitas vezes acompanhada de limitações físicas e da necessidade de cuidados -, ocorre uma inversão natural de papéis, momento em que os filhos são chamados a retribuir o zelo recebido. Mais do que garantir assistência médica e suporte financeiro, a presença afetiva da família revela-se um remédio indispensável para a dignidade e o bem-estar dos idosos.

No cotidiano da assistência domiciliar, há filhos que assumem uma postura estritamente financeira ou burocrática, limitando-se a custear o tratamento ou a checar o status de saúde à distância, enquanto outros fazem questão de estar presentes no dia a dia. Segundo Vanderson Xavier Pereira, 57 anos, enfermeiro e proprietário da Vita Mater Home Care, junto à esposa Maria Elvira da Silva, 50, diretora Financeira, a participação familiar no cotidiano dos cuidados costuma ser ativa na maioria dos casos, mas existe uma clara distinção entre quem apenas provê o pagamento e quem se faz presente com afeto. A diferença na resposta do idoso é imediata: estar em sua própria casa, cercado pelo carinho dos seus, impacta diretamente na estabilidade emocional e na evolução clínica. Quando o paciente se sente acolhido e pertencente ao núcleo familiar, o ambiente doméstico se transforma em um verdadeiro aliado na sua recuperação.

“Essa presença dos filhos reflete-se diretamente na aceitação da rotina médica. A equipe de cuidadores nota que idosos amparados pela família demonstram maior calma, tranquilidade, boa aceitação das rotinas e melhora no estado geral de saúde, pois a presença de todos o acalma e mostra que o tratamento é para o seu bem”, diz Pereira. Por outro lado, o distanciamento ou a ausência prolongada dos parentes pode provocar retrocessos significativos, manifestados por meio de melancolia, tristeza profunda, apatia em relação às atividades diárias, falta de apetite e relutância na adesão às medicações e terapias. “Em um caso observado pela equipe, um idoso precisou ficar dez dias sem a companhia direta do familiar por razões de trabalho e, durante esse período, ficou triste, com sensação de abandono e pouco colaborativo”, disse ele, reforçando que o acompanhamento profissional deve sempre caminhar lado a lado com o apoio familiar.

Para que os filhos consigam desfrutar de momentos de qualidade ao lado de seus pais idosos, sem que a rotina de cuidados se torne um fardo, o suporte de uma equipe multidisciplinar é fundamental. O enfermeiro da Vita Mater Care incentiva a presença da família em todas as etapas, acompanhando as rotinas técnicas e aconselha quem enfrenta essa fase a contar com profissionais qualificados na assistência diária. “Assim, os filhos podem oferecer carinho e aproveitar ao máximo cada momento ao lado de quem ama”, reitera.

Vanderson Pereira e Maria Elvira

In Memorian

Falar de amor entre pais e filhos ganha um significado mais profundo na história do Sr. Vicente, que faleceu na semana do Dia dos Pais, aos 103 anos. Com uma trajetória inspiradora, tendo atuado como policial, ele viveu a aposentadoria com uma lucidez extraordinária, enfrentando as dores e limitações da idade sem reclamar, sempre mantendo um sorriso no rosto e a constante gratidão expressa na frase: “Está tudo bem, graças a Deus”. Essa longevidade foi acompanhada de perto por suas quatro filhas, que dedicaram amor, cuidado e atenção até os seus últimos dias, honrando a trajetória deste pai herói.

Serviço

Vita Mater Home Care

Endereço: Rua Antônio Meyer, 173 – Centro, Mogi das Cruzes

Telefone / WhatsApp: (11) 94120-5792

Equipe: 40 colaboradores