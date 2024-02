Mogi Shopping terá programação especial de Carnaval

O clima de Carnaval chega para valer no Mogi Shopping com a programação especial que não vai deixar ninguém de fora da folia. Serão duas atrações: Bailinho Infantil, para a garotada, incluindo sessão para autistas, e Carna Au Au, com desfile e concurso de fantasias para os pets.

O Bailinho Infantil acontece no dia 10 de fevereiro (sábado). Das 13h30 às 15h, acontece a sessão especial para crianças autistas. O ambiente será preparado especialmente com atividades, som e iluminação ajustados para atender às necessidades desse público. Para o melhor conforto de todos, as inscrições são limitadas a 50 e devem ser realizadas no aplicativo do shopping.

Das 15h às 18h, o bailinho recebe a garotada em geral, com recreação e concurso de fantasias, que premiará os três primeiros lugares. A animação será da banda Pop Kids, com marchinhas e hits para os pequenos caírem na folia.

Para participar também será preciso entrar no aplicativo do Mogi Shopping, resgatar o cupom e, no dia, doar um quilo de alimento não perecível. Os foliões mirins ganharão confetes e serpentinas para que a brincadeira fique ainda mais divertida.

No dia 17, também sábado, os pets entram na folia com o desfile e o concurso de fantasias. A atividade será das 15h às 18h. Tutores devem fazer inscrição no aplicativo e doação, no dia, de um quilo de ração.