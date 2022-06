Mogi Shopping terá Festival Japonês neste fim de semana

Dia 18 de junho é comemorado o Dia da Imigração Japonesa, pois foi neste dia, no ano 1908, que o navio Kasato Maru aportou no Brasil trazendo famílias que vieram trabalhar no país. Para celebrar a contribuição da colônia japonesa em Mogi das Cruzes, será realizado o evento Mogi Shopping Matsuri.

A programação acontece no período de 17 a 19 de junho, ao lado da Cytolab, e contará com exposições de mangás, kokedamas, funkos, figure action e degustação de pratos orientais, em parceria com a Livraria Leitura, Digicenter, Piticas e Hashi Express. Além disso, o espaço temático disponibilizará oficinas de origami, apresentações de taiko, artes marciais e odori.

“A realização do Mogi Shopping Matsuri é uma homenagem aos mais de 40 mil descendentes e imigrantes que moram hoje na cidade, além de uma oportunidade para os clientes prestigiarem a cultura japonesa”, ressalta Maurício Taufik, superintendente do Mogi Shopping.

De acordo com o Bunkyo, associação cultural da colônia japonesa, Mogi das Cruzes é uma das cidades do Estado de São Paulo que mantém a maior concentração de descendentes e ascendentes japoneses. “Desde que os primeiros imigrantes chegaram ao município, vimos apenas progressos. E contribuições como o evento do Mogi Shopping, para valorizar a cultura, merecem ser celebradas”, diz Frank Tuda, presidente do Bunkyo Mogi das Cruzes.

Programação

Sexta-feira (17/06):

Das 16h às 22h: Exposições, degustações e espaço temático (mangás, kokedamas, funkos, figure action e pratos orientais)

Em dois horários, às 17h e às 19h: Oficina infantil de origami;

Às 18h: Apresentação de artes marciais;

Às 20h: Apresentação de taiko.

Sábado (18/06):

Das 14h às 21h: Exposições, degustações e espaço temático (mangás, kokedamas, funkos, figure action e pratos orientais)

Em três horários, às 15h, 17h e 19h: Oficina infantil de origami;

Em quatro horários, às 14h, 16h, 18h e 20h: Apresentação de artes marciais;

A partir das 17h: Encontro de Cosplayers.

Domingo (19/06)

Das 14h às 21h: Exposições, degustações e espaço temático (mangás, kokedamas, funkos, figure action e pratos orientais)

Às 14h: apresentação de Odori;

Em dois horários, às 15h e às 17h: oficina infantil de origami;

Em dois horários, às 16h e às 18h: apresentação de artes marciais.