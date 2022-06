Mogi Shopping terá festa junina a partir desta terça

A temporada de festa junina continua no período de terça-feira (28) até sábado (2), com atrações das 18h às 22h, para toda a família, no Mogi Shopping. O evento contará com brincadeiras tradicionais, realizadas em parceria com o Instituto Anna de Moura, Associação São Lourenço, Projeto Iluminar e Casa São Vicente de Paulo.

“Nossa Festa Junina vai unir diversão e solidariedade, pois todos os valores arrecadados, serão destinados para as entidades parceiras, que estão participando da programação”, disse Maurício Taufik, superintendente do Mogi Shopping.

Além das brincadeiras, os clientes também poderão prestigiar apresentações de quadrilhas escolares e atrações musicais. No último dia, o AUrraiá encerrará o evento com uma quadrilha pet.

PROGRAMAÇÃO:

Todos os dias, das 18h às 22h

Brincadeiras Juninas (Pescaria, Derruba Latas, Boca do Palhaço e Argolas)

Terça-feira (28/06)

Apresentação musical, das 18h às 19h30

Apresentação de quadrilha do Colégio Gaspar Vaz, às 20h

Quarta-feira (29/06)

Apresentação de quadrilha do Colégio Brasilis, às 20h

Quinta-feira (30/06)

Apresentação musical, das 20h às 21h30

Sexta-feira (01/07)

Apresentação de quadrilha do projeto Vida em Movimento, às 20h

Sábado (02/07)

AUrraiá com quadrilha Pet, às 15h

Apresentação musical, das 18h às 19h30