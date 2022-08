Mogi Shopping terá evento de adoção de animais neste sábado

Pensando em aumentar a família? Neste sábado (27), o Mogi Shopping será o destino para as famílias que querem adotar um pet e os animais que esperam por um novo lar. Cães e gatos, castrados, vermifugados e vacinados, que estão sob os cuidados do Grupo Fera, estarão no evento de adoção pet que acontecerá a partir das 12h, em frente à Kopenhagen.

A adoção dos animais segue um rigoroso protocolo mediante entrevista e os interessados deverão apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e informar telefone para acompanhamento da adaptação do animal na nova casa. Para os adotantes de cachorro é recomendado que levem guias e para quem pensa em dar um novo lar para um gato é indicado levar uma caixa de transporte, os itens podem ser encontrados nas lojas do próprio empreendimento.

“O compromisso com a causa animal é um trabalho sério e que requer dedicação. Ao levar um animal para casa, as famílias precisam entender que a adaptação é para todos, inclusive para o bicho. Só doamos para casas sem rotas de fuga e apartamentos com telas”, reforça Fernanda Moreno, do Grupo Fera.

Para esta edição, o Mogi Shopping preparou uma novidade. A partir das 14h, no evento de adoção pet, as crianças poderão tirar fotos com personagens pets. Informações pelo telefone (11) 4798-8800.