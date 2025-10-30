Mogi Shopping terá Bailinho de Halloween nesta sexta-feira (31)

Prepare a fantasia e venha viver uma tarde mágica de doçuras e travessuras! Nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, o Mogi Shopping terá o Bailinho de Halloween, que será itinerante pelos corredores, transformando todo o shopping em um verdadeiro circuito de diversão e fantasia.

Das 17h as 21h, os pequenos fantasmas, bruxinhas, vampiros e super-heróis poderão participar de atividades gratuitas. Serão quatro turmas (cem vagas por horário), com inscrições gratuitas pelo aplicativo do Mogi Shopping.

A programação tem jogos rápidos e dinâmicos, como siga o mestre, mini-desafios de dança e pegadinhas com os pais, além de um caça aos doces nas lojas participantes, distribuição de kits horripilantes, tatuagens temáticas removíveis e fotos em polaroid para guardar como lembrança.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, é referência em experiência, conveniência e lazer na região. Com uma estrutura completa e acolhedora, o empreendimento funciona com Praça de Alimentação aberta diariamente das 11h às 22h; lojas, das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

Para mais informações, acesse o aplicativo do Mogi Shopping, acompanhe as novidades pelo perfil @mogishopping nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (11) 4798-8800.

