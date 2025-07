Mogi Shopping tem programação gratuita nas férias de julho

Projeto atende famílias com crianças até 12 anos



Durante as férias de julho, o Mogi Shopping realiza o projeto “Domingo na Praça”, uma programação gratuita voltada para famílias com crianças de dois a 12 anos. O evento acontece nos dias 20 e 27 de julho, na Praça Central de Eventos, com atividades como contação de histórias, oficinas criativas e recreação monitorada. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo aplicativo do Mogi Shopping.

A programação começa às 10h, com um piquenique temático exclusivo para clientes do programa Clube Mogi+. Já no período da tarde, o evento é aberto ao público inscrito pelo aplicativo, com sessões às 14h, 15h30 e 17h. As atividades ocorrem em um ambiente lúdico, com contação de histórias, oficinas criativas, recreação monitorada e distribuição de pipoca e algodão doce.

Para participar, é necessário chegar com dez minutos de antecedência, e as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos.

Cada domingo terá um tema diferente:

20/07: História do Peter Pan + oficina de Traumatópio (brinquedo óptico que simula movimento);

27/07: História do Mágico de Oz + oficina de pote com sais coloridos.

Além do “Domingo na Praça”, também terá o concerto gratuito da Orquestra Locomotiva, no dia 30 de julho, na Praça de Eventos. A apresentação reúne crianças e jovens de sete a 17 anos, e marca a segunda edição do projeto “Mogi In Concert”.

Evento “Domingo na Praça” oferece programação especial de férias para o público infantil