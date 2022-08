Mogi Shopping tem ponto de encontro para troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo

Começou a contagem regressiva para a abertura da Copa do Mundo 2022 e enquanto as partidas não começam os fãs do campeonato já estão se movimentando para garantir o álbum oficial e as figurinhas. E como figurinhas repetidas não completam álbum, o Mogi Shopping inaugurou um espaço exclusivo para a troca.

“O espaço para a Troca de Figurinhas é gratuito, funciona todos os dias, de 10h às 22h e faz parte da campanha Torcida Mogi Shopping no Catar. A campanha promoverá mensalmente ações relacionadas com a Copa do Mundo 2022, como exposições, encontros, torneios e muito mais”, explica Gisele Mesquita, gerente de Marketing.

O álbum e as figurinhas podem ser adquiridos na Livraria Leitura. Para entrar ainda mais no clima, as camisas oficiais da seleção brasileira já estão disponíveis nas lojas Centauro e Oscar, então veste a garra e vem aproveitar a programação.

Você no Catar

Até 28 de agosto, os clientes que fizerem compras podem concorrer a um pacote de viagem para assistir a dois jogos da Copa do Mundo, no Catar. O prêmio inclui passagem aérea, hospedagem em hotel cinco estrelas, guia brasileiro, traslado, ingressos para os jogos e muito mais, além do direito a um acompanhante para aproveitar o prêmio. As regras de participação estão no site mogishopping.com.br.