Mogi Shopping sorteará carro 0km na promoção de Natal

A campanha de Natal do Mogi Shopping, com o tema “Viva a Magia”, vai sortear um Honda HRV 2024 zero quilômetro e presentear clientes do empreendimento com panettones da Kopenhagen.

Para participar da promoção, basta juntar R$ 600 em compras realizadas entre 1º de dezembro e 5 de janeiro, nas lojas participantes, e cadastrar no aplicativo do shopping. O panettone (limitado a 1 por CPF, enquanto durar o estoque) e os cupons para o sorteio podem ser retirados no Ponto de Trocas, ao lado da loja Renner. Quanto mais cupons, maior a chance de ganhar o sorteio, que acontecerá no dia 6 de janeiro.

O regulamento completo da promoção está disponível para consulta no site www.mogishopping.com.br, no aplicativo, no Ponto de Trocas e no SAC.

Neste ano, a expectativa é o aumento de 8% nas vendas e 5% no fluxo de visitantes, em comparação com o ano passado. Diante da projeção ampliada do número de visitantes e com o objetivo de proporcionar maior comodidade a quem vai fazer as compras, especialmente na semana que antecede o Natal, o shopping adotará horário estendido: das 10h às 23 entre os dias 18 e 22; das 9h às 23h no dia 23; das 10h às 18h, no dia 24, véspera do Natal. No dia 25, o funcionamento das lojas será facultativo. No dia 31, o funcionamento será das 10h às 16h; no dia 1º, também facultativo.

Além de aproveitar a promoção para fazer as compras e garantir presentes para a família toda, os clientes podem visitar o cenário natalino instalado na praça de eventos, com direito à chuva de neve, e levar as crianças para entregar as cartinhas e tirar fotos com o Papai Noel.

O bom velhinho recebe as crianças, e também os adultos, todos os dias: de segunda a sábado, das 15h às 22h, com uma pausa “para alimentar as renas” das 17h às 18h30; e domingos e feriados, das 14h às 20h (intervalo das 16h às 17h30); isso até dia 23 de dezembro; no dia 24, véspera de Natal, ele atenderá das 10h às 18h.



O Natal do Mogi Shopping também convida o público a uma ação solidária, no Espaço do Bem, também na Praça de Eventos, com a possibilidade de apadrinhar cartinhas em prol das crianças da Associação Beneficente de Renovação e Assistência à Criança (Abrac) e pets sob tutela do Grupo Fera.



O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, está localizado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Até 17 de dezembro, as lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h; depois, no horário estendido. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h.

Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping) ou telefone (11) 4798-8800.