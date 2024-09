Mogi Shopping reúne 22 oportunidades de emprego

Lojas do empreendimento estão contratando profissionais

O Mogi Shopping inicia a semana com 22 oportunidades para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Há postos disponíveis para segmentos diversos no shopping, com ênfase na área de vendas, conforme as informações disponibilizadas pelos lojistas no painel de vagas do empreendimento, atualizado semanalmente.

As oportunidades são, em geral, destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site (www.mogishopping.com.br) ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 23/09/2024

1 – Artwalk + Authentic Feet

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário a tratar na entrevista. Horário de trabalho: das 14h às 22h. Enviar currículo para o e-mail af180@authenticfeet.com.br ou entregar diretamente na loja.

2 – Acium

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário: R$ 1.949,00 – R$ 3.000,00 por mês. Escala 6×1 – uma folga na semana e um domingo no mês. Qualificações: vendas (obrigatório), atendimento ao cliente (Obrigatório). A empresa oferece salário fixo + comissões bem atrativas + VT. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 94950-7943.

3 – Rivoli

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Escala de trabalho 6×1. Necessário ter disponibilidade de horário. Contratação imediata. Remuneração: inicial de R$ 1.888,00, com plano de carreira. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99794-5536.

4 – Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Consultor(a) especialista de Beleza – maquiagem e cosméticos de luxo. Pagamento: R$ 1.898,00 – R$ 4.600,00 por mês. Horário de trabalho: das 14h às 22h. Necessário ter conhecimento básico em Excel e experiência com vendas. Enviar currículo para o WhatsApp: (12) 99794-5536.

5 – Arranjos Express

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Vaga para costureiras com experiência em conserto de roupas e em máquinas Reta, Galoneira e Overloque. Horário: das 10 às 18h ou das 14h às 22h. Vaga efetiva. Salário: R$ 2.000 + Vt + Comissão. Entregar currículo na loja a/c de Elizangela.

6 – Burger King

Cargo: Atendente

Descrição: Horário: a combinar Faixa Salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Enviar currículo para o e-mail: bkmogishopping@outlook.com

7 – Spoleto

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Requisitos: Ser maior de 18 anos, ter experiência em apoio de cozinha e atendimento em fastfood, e residir em Mogi das Cruzes. Horário das 15h30 às 23h30. Salário a combinar, mais prêmio e VT. Enviar currículo para o e-mail: mogi@spoleto.com.br

8 – Democrata

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter acima de 18 anos, experiência com atendimento e vendas, disponibilidade de horário e ensino médio completo. Enviar currículo no WhatsApp: (12) 99670-6356.

9 – Usaflex

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário: a combinar. Faixa Salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes com excelência. Deixar currículo na loja, a/c de Mirian, ou enviar no WhatsApp (11) 93927-9104.

10 – Morana Acessórios

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho a combinar (necessário ter disponibilidade). Faixa salarial: R$ 1.900,00 + comissão + VT. Irá atuar no atendimento de clientes. Deixar currículo na loja, de preferência, ou enviar para o WhatsApp (11) 99178-8682.

11 – Five semijoias

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ser maior de 18 anos. Carga horária de 6h15 por dia. Horário das 15h45 às 22h. Enviar currículo no e-mail gerencia@fivesemijoias.com.br

12 – Alianças Cs

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes, com vendas. Enviar currículo para o WhatsApp: (11) 95845-3030.

13 – Alô Digital – Acessórios Para Celular

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 16h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Vaga para atuar no atendimento de clientes, com ou sem experiência. Enviar currículo para o e-mail: alodigitalss@gmail.com, no WhatsApp (11) 91041-8004 ou entregar na loja.

14 – Riachuelo

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Vaga para intermitente (auxiliar de vendas). Entregar currículo pessoalmente na loja ou enviar para o e-mail vem230@riachuelo.com.br

15 – Riachuelo

Cargo: Assistente de vendas PCD

Descrição: Vaga para assistente de vendas PCD, com ensino médio completo, identificação com o varejo e disponibilidade de horário. Enviar currículo para o e-mail vem230@riachuelo.com.br

16 – Divino Fogão

Cargo: Atendente

Descrição: Irá atuar na abertura da loja, limpeza e organização do salão, montagem do buffet, amostras e preenchimento da temperatura, atendimento ao cliente, venda de pratos e bebidas, conferência e entrega iFood. Enviar currículo para o e-mail mogidascruzes@divinofogao.com.br. Horário: das 8h às 16h20.

17 – Casa Bauducco

Cargo: Atendente

Descrição: Horário das 14h às 22h20. Vaga para atendimento aos clientes e rotinas de loja. Deve ter acima de 25 anos, disponibilidade de horário, ser profissional comunicativo e proativo. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 4725-1601.

18 – Chocolates Brasil Cacau

Cargo: Atendente

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário. Atuará no atendimento de clientes e rotinas de loja. Entregar currículo na loja.

19 – Santa Lolla

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Horário de trabalho a combinar. Vaga para maior de 18 anos. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Necessário ter experiência na área de vendas. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 91682-2173.

20 – Laranjeiras Kids

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Horário de trabalho: das 10h às 18h e das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Atuará no atendimento de clientes. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 98838-8686.

21 – Sem Hora Unha

Cargo: Atendente

Descrição: Manicure tradicional. Estamos contratando para manicure e pedicure. Ótimo comissionamento e ajuda de custo. Deve ter disponibilidade de horário flexível. Vaga para maior de 18 anos. Enviar currículo no WhatsApp (11) 2500-1924 ou deixar diretamente na loja.

22 – Concept Ellus

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Bom relacionamento com os clientes na venda e no pós-venda; fazer contatos com clientes potenciais e existentes, fornecer serviço e atenção personalizada aos clientes. Contato pelo telefone: (11) 95488-3126.

Vagas serão para a área de vendas