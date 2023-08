Mogi Shopping receberá exposição sobre os principais pontos turísticos da cidade

O Mogi Shopping irá comemorar o aniversário da cidade com atrações especiais e gratuitas para a população: apresentação musical e exposição de pontos históricos e turísticos do município. Mogi das Cruzes completa 463 anos de fundação na sexta-feira, 1º de setembro.

A programação começa nesta quinta-feira (31), véspera do aniversário da cidade, com apresentação especial do Quarteto de Cordas – Minha Terra Mogi, que integra a Sinfônica da cidade. Será na Praça Boulevard, às 17 horas.

Também a partir desta quinta-feira, quem visitar o Mogi Shopping poderá fazer um city tour pelos principais pontos turísticos, por meio de uma exposição.

Ao lado da Kopenhagen, haverá um Ponto de Informações Turísticas, com funcionamento das 14h às 20h, onde os visitantes receberão cartão postal da cidade e um mapa da exposição.

Os pontos históricos e turísticos presentes na exposição são: Parque Centenário, Parque das Neblinas, Pico do Urubu, Festa do Divino, Igreja do Carmo, Casarão do Chá, Teatro Vasques, Museu dos Expedicionários, Vila Hélio e Estação de Trem de Sabaúna.

Em cada um desses pontos da mostra, haverá um orelhão à disposição dos visitantes, que poderão interagir e assinalar, em um tablet, quais locais da cidade de que mais gostam.

A programação, que contempla a apresentação do Quarteto de Cordas e a exposição, é uma parceria do Mogi Shopping com a Prefeitura de Mogi das Cruzes. A mostra ficará em cartaz até o dia 10 de setembro, com visitação gratuita, no horário de funcionamento do empreendimento.