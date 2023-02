Mogi Shopping recebe exposição sobre história do Carnaval mogiano

Quem visitar o Mogi Shopping nos próximos dias poderá conhecer um pouco mais sobre a história do Carnaval mogiano por meio de uma exposição de fotografias de várias épocas e peças utilizadas nos desfiles, como roupas, adereços e acessórios, entre outros. É a “ExpoCarnaval”, que começou na última quarta-feira.

A mostra, instalada próximo da Riachuelo, poderá ser conferida até quarta-feira de Cinzas (22/2), com visitação disponível todos os dias, durante o horário de funcionamento do centro de compras e lazer. A “ExpoCarnaval” é aberta a toda a comunidade e gratuita.

A iniciativa é uma realização do Mogi Shopping em parceria com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes, a Liga das Escolas de Samba e as agremiações Acadêmicos da Fiel, Unidos da Vila Industrial, Acadêmicos do São João, Guerreiras de Fogo e Estação Primeira de Brás Cubas.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: www.mogishopping.com.br, nas redes sociais (@mogishopping), no APP Mogi Shopping (disponível para IOS e Android) ou telefone (11) 4798-8800.