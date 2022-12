Mogi Shopping realiza Visitas Inclusivas de Natal no mês de dezembro

O Natal já chegou no Mogi Shopping e o tema deste ano é “Desperte Sua Luz”. Para iluminar o período mais mágico do ano, o Papai Noel está com uma agenda especial para receber instituições sociais, em horários exclusivos, garantindo o conforto e a comodidade dos visitantes.

A ação faz parte do projeto Visitas Inclusivas de Natal do Mogi Shopping, que tem o objetivo de tornar o empreendimento cada vez mais inclusivo, conforme detalha a gerente de marketing, Gisele Mesquita. “As visitas são agendadas, têm um número máximo de participantes e acontecem antes do shopping abrir ao público em geral, pois assim conseguimos proporcionar uma experiência com mais qualidade e tranquilidade aos participantes do projeto”.

Os idosos da Casa São Vicente de Paulo e os usuários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) já fizeram as suas visitas. As crianças da Creche Fraternidade Antônio de Pádua e a Associação Resiliência Azul também já têm data marcada para conhecer o bom velhinho.

As Instituições interessadas em participar do projeto podem entrar em contato pelo e-mail sac@mogishopping.com.br para ter mais informações sobre a ação e agendar as visitas.