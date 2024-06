Mogi Shopping promove festival japonês

Evento celebra 116 anos da imigração japonesa

O Mogi Shopping promove, neste sábado (22), o Festival Japonês com atrações típicas e gratuitas para os visitantes. A iniciativa é uma parceria do empreendimento com a Associação Cultural de Mogi das Cruzes (Bunkyo) em comemoração aos 116 anos da imigração japonesa no Brasil.

A partir das 16 horas, no espaço ao lado da loja Centauro, o público poderá apreciar apresentações de Taikô, que se destaca pelo som vibrante dos tambores gigantes, além de exibição de Odori, com danças da cultura oriental, muita música tradicional e um desfile de kimonos.

A iniciativa busca celebrar e valorizar as tradições e homenagear os imigrantes e seus descendentes, além da oportunidade de os clientes do shopping conhecerem um pouco mais da rica cultura oriental. Mogi das Cruzes é, na atualidade, um dos municípios com maior concentração de japoneses em todo o estado de São Paulo.

Os primeiros imigrantes desembarcaram no Brasil em 18 de junho de 1908, no porto de Santos, vindos a bordo do navio Kasato Maru, para trabalhar nas plantações de café no interior paulista. Muitos, porém, não se adaptaram ao clima e às dificuldades da época e seguiram para outras regiões.

Em Mogi das Cruzes, as primeiras famílias começaram a chegar em 1919 e se estabeleceram, inicialmente, na região do Cocuera, em atividades agrícolas. Nas últimas décadas, passaram a se destacar não só na economia, mas em vários setores da comunidade mogiana. O Bunkyo, fundado em 1939, exerce papel fundamental em manter e divulgar a cultura japonesa em Mogi e região.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h.

