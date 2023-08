Mogi Shopping presenteia clientes com copos térmicos em promoção de Dia dos Pais

O mês de agosto é dedicado à celebração do Dia dos Pais. E para dar um incentivo àqueles que estão em busca de presentes, o Mogi Shopping, além das opções em seu mix de lojas, traz uma campanha especial. O empreendimento presenteará os clientes com um copo térmico exclusivo, para celebrar a data. O balcão de trocas, onde acontece a retirada, também ganha um toque a mais na campanha, com decoração alusiva a um barzinho, patrocinado pela boutique e casa de carnes Braza 5.

A promoção é na modalidade “comprou, ganhou” e para participar é simples: basta juntar R$ 400 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes durante o período da campanha, de 3 a 20 de agosto, cadastrar no APP Mogi Shopping e dirigir-se ao balcão, localizado ao lado da Kopenhagen, para fazer a troca (promoção limitada a 1 copo por CPF). O balcão funcionará todos os dias, das 14h às 20h.

Clientes do Juntos, clube de benefícios do Mogi Shopping, ganham também presentes exclusivos e podem fazer as trocas antecipadamente, desde terça-feira (1/8), consultando o aplicativo do centro de compras e lazer mogiano.

Quem não está cadastrado no Juntos ainda pode aderir. Basta baixar o aplicativo, gratuito e disponível nas versões para IOS e Android, clicar no ícone Juntos (na tela principal), fazer o cadastro e começar a usufruir dos benefícios.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

Regulamento completo: disponível no balcão de trocas e no site do Shopping (www.mogishopping.com.br).

