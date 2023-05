Mogi Shopping oferece experiência única com o “Bar nas Alturas” para o Dia dos Namorados

O amor está no ar no Mogi Shopping, literalmente, com a atração especial que o empreendimento traz em homenagem ao mês dos apaixonados: um bar a 40 metros de altura, que proporcionará momentos inesquecíveis aos clientes.

O “Bar nas Alturas” faz parte da campanha “O amor está no ar”, iniciada nesta segunda-feira (22/5). Juntando R$ 400 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes durante o período da campanha, clientes podem ganhar um par de ingressos para participar da atração. É preciso fazer o cadastro das notas no APP Mogi Shopping.

As lojas participantes da ação estão sinalizadas. Para mais informações, o regulamento completo está disponível no aplicativo e no site do shopping (www.mogishopping.com.br). O APP pode ser baixado gratuitamente para IOS e Android.

O ponto de trocas funcionará próximo à Praça de Eventos Principal, de segunda a sexta, das 13h às 20h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Os agendamentos para participar da atração poderão ser realizados entre os dias 1 e 12 de junho (com limite de um par de ingressos por CPF durante a promoção), das 12h às 21h30, conforme disponibilidade. Podem participar clientes a partir de 18 anos.

O bar estará instalado no estacionamento do Mogi Shopping. Funcionará sobre uma plataforma suspensa por um guindaste e obedece a todos os protocolos de segurança. O público poderá fazer um brinde, garantir fotos e aproveitar a vista panorâmica da cidade a 40 metros de altura, numa experiência de 15 minutos, em média.

“O Mogi Shopping busca proporcionar experiências diferenciadas e inovadoras para surpreender e criar memórias afetivas com os clientes. O nosso Bar nas Alturas é mais uma grande atração para Mogi das Cruzes e a região”, diz Gisele Mesquita, gerente de Marketing do empreendimento.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

Campanha “O amor está no ar” – Mogi Shopping

Quando: 22/5 a 12/6.

Como participar: Basta juntar R$ 400 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes da campanha, cadastrar no APP Mogi Shopping e agendar o passeio, que acontecerá no período de 1 a 12 de junho (promoção limitada a um par de ingressos por CPF durante a promoção).

Regulamento completo: disponível no ponto de trocas e no site do Shopping (www.mogishopping.com.br).