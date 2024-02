Mogi Shopping oferece 16 vagas de emprego

O Mogi Shopping está com 16 postos de trabalho abertas neste início de semana, em meio ao carnaval. São operações de diversos segmentos em busca de profissionais para compor seus quadros, conforme o painel de vagas com as informações atualizado nesta segunda-feira (12/2).

Todas as oportunidades disponibilizadas no painel são destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.



Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.



Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.



O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia.



Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 12/2/2024



1 – Gendai

Cargo: Entregador

Descrição: Horário de trabalho e faixa salarial: a combinar. Irá atuar na entrega dos pedidos aos clientes. Não é necessário ter experiência. Porém, precisa ter carteira de habilitação para moto, e vigente. Enviar currículo para o e-mail: gendaimogi@gmail.com



2 – Arranjos Express

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário experiência em atendimento ao cliente, ser comunicativa, proativa, organizada e pontual, além de maior de idade e com disponibilidade de horário. Salário a combinar. Entregar currículo na loja.



3 – Pastelândia

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário de trabalho das 15h às 23h30. Irá auxiliar no preparo de alimentos, limpeza geral, entre outras funções. Para mais informações, entrar em contato diretamente com o estabelecimento, presencialmente. Currículo deve ser entregue também no estabelecimento.



4 – Mobile Co.

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Vaga para atuar no atendimento de clientes. Entregar currículo na loja.



5 – KFC

Cargo: Atendente

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário. Irá atuar como atendente de fast food, com ou sem experiência. Deve ter de 18 a 25 anos. Faixa salarial: a combinar. Enviar currículo no e-mail kfcmogi@grupoallinvest.com.br ou entregar diretamente na loja.

6 – Kalunga

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h20. Requisitos: ter experiência na área comercial em vendas; excelente comunicação verbal e escrita; capacidade de trabalhar em equipe e bom relacionamento; ter ensino médio completo. Enviar currículo para o e-mail lojamogishop@kalunga.com.br

7 – Kalunga

Cargo: Estoquista

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h20. Requisitos: facilidade em relacionar-se com público em geral; dinâmico, proativo; capacidade de trabalhar em equipe e bom relacionamento; experiência em abastecimento e reposição. Enviar currículo para o e-mail lojamogishop@kalunga.com.br

8 – Morana Acessórios

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Deve ter experiência em vendas. Enviar currículo para o e-mail jadelebrao.morana@gmail.com ou deixar na loja.

9 – Puket

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: São requisitos: ser maior de 18 anos, comunicativa, proativa, ter disponibilidade de horário. Enviar currículo em PDF para o WhatsApp (11) 98574-1223 ou para o e-mail puket.mogishoppig@uol.com.br

10 – Rivoli

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Ter flexibilidade nos horários, sábados, domingos e feriados. Salário: R$ 1.898,00 + Premiação + Vale-Transporte. Irá atuar no atendimento de clientes. Necessário ser maior de 24 anos e ter experiência na área. Enviar currículo no WhatsApp (12) 99230-3676.

11 – Hering Store

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Necessário ter experiência em loja de vestuário, conhecimento múltiplos, atendimento presencial e canais on-line, entrega de resultados, trabalho em equipe, disponibilidade de horário. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 99375-2798.

12 – Mix Eletronics

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário: das 10h às 18h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Entregar currículo na loja.

13 – Hope

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para o cargo de vendedora Acima de 21 anos, com ensino médio completo, que tenha flexibilidade de horário. Irá atuar no atendimento de clientes. Enviar currículo por e-mail para hope.shopmogi@gmail.com

14 – Express Grill

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Horário a combinar e faixa salarial de R$ 2.059,00. Irá ajudar no preparo dos pratos, organização e limpeza da cozinha, etiquetas e procedimentos. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 99181-5163.

15 – Acium

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário de R$ 1.949,00 – R$ 3.000,00 por mês. Trabalho em tempo integram – finais de semana. Qualificações: vendas (obrigatório) e atendimento ao cliente (obrigatório). A empresa oferece salário fixo + comissões bem atrativas + VT. Contato para envio de currículo: (11) 94950-7943.

16 – Democrata

Cargo: Gerente

Descrição: Vaga com faixa salarial a combinar. Atuará na gestão de equipes e de indicadores / visão sistêmica. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99604-3204.