Mogi Shopping oferece 11 vagas de emprego em lojas e restaurantes

O Mogi Shopping iniciou a semana com novas vagas para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. São 11 opções em diversas lojas e operações, boa parte para a área de vendas e também em restaurantes, disponíveis a partir desta segunda-feira (06/02).

Há também oportunidades para coordenação de loja, auxiliar de cozinha, atendente de fast food, entre outras. As vagas são destinadas a pessoas com ou sem experiência, conforme critério de cada loja. Interessados devem ser maiores de 18 anos.

Mais informações sobre as vagas, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e no aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping

01 – Óticas Diniz

Cargo: Vendedor

Descrição: Idade mínima de 18 anos. Interessados devem inscrever-se na vaga através do link: https://jobs.recrutei.com.br/ubuntu-gestao-e-organizacao-de-negocios/vacancy/32958-vendedor

02 – Acium – Empório do aço

Cargo: Vendedora

Descrição: Maior de 20 anos, somente com experiência em vendas e com disponibilidade de horário. Deixar currículo com foto no quiosque da Acium.

03 – Patroni

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Disponibilidade de horário, feminino ou masculino, com idade mínima de 18 anos. Entregar currículo no restaurante.

04 – Patroni

Cargo: Pizzaiolo

Descrição: Disponibilidade de horário, feminino ou masculino, com idade mínima de 18 anos. Entregar currículo no restaurante.

05 – Patroni

Cargo: Coordenador de restaurante

Descrição: Entender da rotina de um restaurante em geral, feminino ou masculino, com idade mínima de 18 anos e disponibilidade de horário. Entregar currículo no restaurante.

06 – Arranjos Express

Cargo: Vendedora

Descrição: Idade acima de 25 anos. Com ensino médio completo. Disponibilidade de horário e experiência com vendas. Interessados devem deixar currículo na loja ou enviar no e-mail: arranjosexpressmogi@gmail.com

07 – Hering Store

Cargo: Coordenador(a) de loja

Descrição: A partir de 25 anos. É um diferencial já ter trabalhado com algum cargo de liderança em loja de vestuário; ter trabalhado como VM ou subgerente; auxiliar o gestor em todas as funções da loja; organizar escalas e horários de almoço; coordenar VM da loja; controlar reposição; atendimento ao cliente presencial (cobrança); verificar e-mails; solicitações e controles de consumíveis; auxilio de captação de currículos e demandas de admissão e treinamentos; coordenar entrada de notas, recebimento e conferências de mercadorias; revezamento com o gestor na abertura de loja; fechamento do Caixa; abertura de chamados e acompanhamento de funcionamento do sistema. Deixar currículo na loja ou enviar pelo whats (11) 99375-2798.

08 – Rivolí

Cargo: Auxiliar de caixa / Auxiliar de vendas

Descrição: Com experiência, maior de 18 anos, comunicativa(o), que tenha proatividade, iniciativa, boa postura e disponibilidade total de horário. Deixar currículo na loja.

09 – Pastelândia

Cargo: Auxiliar de cozinha (masculino/feminino)

Descrição: Idade de 18 a 35 anos, com experiência e residência em Mogi das Cruzes. Interessados devem deixar currículo na loja.

10 – KFC

Cargo: Atendente de fast food

Descrição: Idade de 18 a 26 anos. Não precisa de experiência. Deixar currículo na loja ou envia no email: kfcmogi@grupoallinvest.com.br

11 – Surfinn

Cargo: Vendedor

Descrição: Maior de 18 anos, sexo masculino. Disponibilidade de horário. Ser comunicativo e proativo. Deixar currículo com foto na loja e procurar por Larissa após às 14h.