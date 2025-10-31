Mogi Shopping inaugura Natal em Paris com Espetáculo inédito da Broadway São Paulo

Inspirado nos encantos, tradições, aromas e sabores franceses, o Mogi Shopping divulga o lançamento da temporada natalina no empreendimento, que será inaugurado no dia 7 de novembro e tem como tema o Natal em Paris. A decoração traz elementos marcantes da Cidade Luz, como a árvore gigante ricamente iluminada e a réplica de 10m da icônica Torre Eiffel.

Para tornar a noite ainda mais especial, o Mogi In Concert, em parceria com a Broadway São Paulo, apresentará o musical inédito “Uma Noite em Paris”, dirigido por Fernanda Chamma. Conhecida por suas produções grandiosas e de excelência artística, a Broadway São Paulo trará uma apresentação única na região, uma das três exibições exclusivas da Grande São Paulo neste fim de ano. O espetáculo marcará o grande acender das luzes de Natal, em um evento gratuito e aberto ao público.

“O Natal é um dos períodos mais relevantes para o varejo e trazer um espetáculo da Broadway, inédito em Mogi das Cruzes, reforça o compromisso da HBR Realty em proporcionar experiências únicas e memoráveis aos visitantes dos empreendimentos que administra. Estamos muito felizes em oferecer ao público uma celebração que combina arte, cultura e encantamento, voltada para toda a família e ambientada no Mogi Shopping, que faz parte da história e do dia a dia da região”, destaca Alexandre Bicudo, diretor da HBR Realty, administradora do shopping.

A programação tem início às 18h30, quando mímicos e acordeonistas irão percorrer os corredores do shopping, levando o charme e a atmosfera parisiense a todos os cantos. Às 19h20, o Coral Moments sobe ao palco com um repertório especial que celebra o espírito natalino — a apresentação contará com intérprete de Libras, reforçando o compromisso do Mogi Shopping com a acessibilidade e a inclusão. O espetáculo “Uma Noite em Paris” começa às 20h, acompanhado por um grande show de luzes na Torre Eiffel. Para completar a experiência, o público será presenteado com macarons e bexigas, em uma celebração de encanto e boas lembranças para toda a família.

O Papai Noel vem aí

No dia seguinte, 8 de novembro, será a vez da tão esperada chegada do Papai Noel, que promete encantar o público com paradas natalinas, personagens temáticos, distribuição de balões, pipoca e algodão-doce. O momento marcará oficialmente a abertura do Trono do Noel, localizado na Praça Boulevard — que contará com um Trono Pet, para que os amigos de quatro patas também façam parte dessa magia.

O atendimento ao público acontecerá de segunda a sábado, das 15h às 22h, e aos domingos e feriados, das 15h às 20h.

Oficinas Infantis

A magia continua ao longo da temporada com o Lounge “Pequenos Parisienses”, também localizado na Praça Boulevard, que funcionará de 8 de novembro a 24 de dezembro. No espaço, as crianças poderão participar de atividades encantadoras, como escrever cartinhas para o Papai Noel, com entrada gratuita mediante resgate de ingresso no aplicativo, e pintar em aquarela, mediante resgate de 20 pontos pelo Clube de Benefícios Mogi+.

Caricatura – Ativação na Praça Central

O público poderá participar também da divertida Caricatura Parisiense, realizada na Praça Central em 11 datas especiais distribuídas entre os meses de novembro e dezembro (14, 16, 21, 23, 28 e 30/11 – 5, 7, 12, 14 e 19/12).

A ação será exclusiva para participantes do Clube Mogi+, mediante resgate de 40 pontos por caricatura (individual e limitada a 1 por CPF). Os clientes deverão comparecer ao local com 10 minutos de antecedência. Em caso de desistências, as vagas poderão ser liberadas gratuitamente, por ordem de chegada, para clientes cadastrados no Clube de Benefícios.

Natal de carro 0 km

Outra novidade, é que a promoção de Natal do Mogi Shopping começa mais cedo neste ano. A partir do dia 7 de novembro, os clientes que visitarem o empreendimento já poderão participar da campanha que vai sortear um Peugeot 2008 (2025) entre os cadastrados no Clube Mogi+. O sorteio é válido para compras realizadas entre 7 de novembro e 30 de dezembro, e a cada R$ 700 em compras, o cliente cadastrado no aplicativo do Clube receberá números da sorte para concorrer ao prêmio. A quantidade de números varia conforme a categoria de pontuação:

Mogi+ Essencial (1 a 5.000 pontos): 1 número da sorte

Mogi+ Select (5.001 a 10.000 pontos): 3 números da sorte

Mogi+ Exclusive (acima de 10.001 pontos): 5 números da sorte

A cada compra registrada no app, o participante acumula pontos e aumenta suas chances de ganhar.

Completo e pensado para você

Com mais de 10 milhões de visitantes por ano, o Mogi Shopping reafirma sua vocação para encantar e surpreender, sendo o destino ideal para quem busca experiências exclusivas, grandes marcas, gastronomia diversificada e momentos inesquecíveis.

Localizado em Mogi das Cruzes, o empreendimento está a menos de uma hora da capital paulista, da região do Vale do Paraíba e do litoral norte, com fácil acesso pelas principais rodovias.

Para acompanhar todas as novidades, siga o @mogishopping nas redes sociais.

Mogi Shopping

Administrado pela HBR Realty, o Mogi Shopping está localizado em uma região estratégica e de fácil acesso. O empreendimento oferece conforto e comodidade em cada detalhe, com estacionamento amplo, serviço de valet, empréstimo de veículos para PCDs, Espaço Família com fraldário e sala de amamentação, complexo Cinemark, ampla opção gastronômica, mix completo com grandes marcas e variedade de serviços, preparados para atender com excelência a todos os clientes.

O horário de funcionamento será ampliado para as compras de fim de ano, em dias específicos. Até lá, a Praça de Alimentação funciona diariamente, das 11h às 22h; e as lojas, das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 14h às 20h, aos domingos e feriados.

Para mais informações, acesse o aplicativo do Mogi Shopping, acompanhe as novidades pelo perfil @mogishopping nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (11) 4798-8800.

Sobre a HBR Realty

A HBR Realty, empresa integrada à holding a Hélio Borenstein S.A. – Administração, Participações & Comércio, é uma multiplataforma que atua no desenvolvimento e na gestão de ativos imobiliários nos segmentos varejista e corporativo por meio de quatro plataformas estratégicas: ComVem; HBR 3A; HBR Malls e HBR Opportunities. Fundada em 2011, a HBR Realty desenvolve espaços que impulsionam negócios e valorizam a vida. Oferece um dos portfólios de plataformas mais completos para soluções em Real Estate para diferentes setores. Tudo isso, somado a um atendimento personalizado que alia tradição, transparência e modernidade, além do legado de uma empresa familiar. O foco da HBR está em realizar negócios inteligentes de olho na inovação na visão de futuro. Desde janeiro de 2021 é Companhia listada na B3.



Uma noite de luzes, música e encanto marca a inauguração da decoração natalina Parisiense assinado por Cecília Dale