Mogi Shopping entrega doações arrecadadas no Carnaval 

O Mogi Shopping entregou para três entidades as doações arrecadadas em seus eventos de Carnaval. Nas duas edições dos bailinhos infantis e o “Carna Au Au”, com entrada solidária, ou seja, inscrições convertidas em doações, foram arrecadados 182 quilos de alimentos e 18 quilos de ração. Representantes das entidades já receberam os donativos.

Do total de alimentos não perecíveis, 115 quilos foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. A Associação Beneficente de Renovação e Assistência à Criança (Abrac), entidade que abriga crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, sob medida de proteção, recebeu 67 quilos.

Na segunda edição do “Carna Au Au”, com desfile pet e concurso de fantasias, foram arrecadados 18 quilos de ração, doados para o Grupo Fera, que tem sob sua responsabilidade cerca de 150 animais, e que, além desses, auxilia muitos pets de famílias carentes com ração, medicação e atendimento veterinário. No mesmo dia, o Mogi Shopping realizou evento de adoção de cães e gatos em parceria com a instituição.

“As iniciativas solidárias do Mogi Shopping reforçam a visão social adotada pela HBR Realty, gestora e controladora do centro de compras, que visa proporcionar experiências positivas não apenas aos clientes que participam da programação dentro do empreendimento, mas também para toda a comunidade”, afirma Gisele Mesquita, gerente de marketing do empreendimento.

Mais campanhas

Outras ações solidárias continuam, como a arrecadação de água mineral para as vítimas das chuvas no Litoral Norte de São Paulo. As doações podem ser entregues no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), das 10h às 22h.

Até o fim do verão, o shopping também recebe, no SAC, produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas de adultos e crianças e de mesa e banho, fraldas geriátricas, absorventes e alimentos não perecíveis na “Ação Verão 2023”, do Fundo Social de Solidariedade de Mogi, em apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

Outra ação social é a “Sacola do Bem”, em frente à Loja Marisa, que recebe donativos revertidos a entidades diversas. Em fevereiro foram arrecadados roupas e calçados para o Instituto Léa Campos.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.