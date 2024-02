Mogi Shopping disponibiliza novos postos de trabalho

O Mogi Shopping inicia a semana com 14 postos de trabalho, em segmentos diversos, para quem está à procura de uma colocação profissional. São vagas para as áreas de vendas e também em operações de fast food do empreendimento. As informações sobre as vagas ofertadas constam no painel atualizado a cada semana com base nos dados informados pelos lojistas com os requisitos e atividades a serem desenvolvidas pelos contratados.

Todas as oportunidades disponibilizadas no painel são destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.



Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.



Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.



O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.



Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 19/2/2024



1 – Gendai

Cargo: Entregador

Descrição: Horário de trabalho e faixa salarial: a combinar. Irá atuar na entrega dos pedidos aos clientes. Não é necessário ter experiência. Porém, precisa ter carteira de habilitação para moto, e vigente. Enviar currículo para o e-mail: gendaimogi@gmail.com



2 – Arranjos Express

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário experiência em atendimento ao cliente, ser comunicativa, proativa, organizada e pontual, além de maior de idade e com disponibilidade de horário. Salário a combinar. Entregar currículo na loja.



3 – Pastelândia

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário de trabalho das 15h às 23h30. Irá auxiliar no preparo de alimentos, limpeza geral, entre outras funções. Para mais informações, entrar em contato diretamente com o estabelecimento, presencialmente. Currículo deve ser entregue também no estabelecimento.



4 – Mobile Co.

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Vaga para atuar no atendimento de clientes. Entregar currículo na loja.



5 – KFC

Cargo: Atendente

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário. Irá atuar como atendente de fast food, com ou sem experiência. Deve ter de 18 a 25 anos. Faixa salarial: a combinar. Enviar currículo no e-mail kfcmogi@grupoallinvest.com.br ou entregar diretamente na loja.

6 – Morana Acessórios

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Deve ter experiência em vendas. Enviar currículo para o e-mail jadelebrao.morana@gmail.com ou deixar na loja.

7 – Rivoli

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Ter flexibilidade nos horários, sábados, domingos e feriados. Salário: R$ 1.898,00 + Premiação + Vale-Transporte. Irá atuar no atendimento de clientes. Necessário ser maior de 24 anos e ter experiência na área. Enviar currículo no WhatsApp (12) 99230-3676.

8 – Mix Eletronics

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário: das 10h às 18h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Entregar currículo na loja.

9 – Express Grill

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Horário a combinar e faixa salarial de R$ 2.059,00. Irá ajudar no preparo dos pratos, organização e limpeza da cozinha, etiquetas e procedimentos. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 99181-5163.

10 – Acium

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário de R$ 1.949,00 – R$ 3.000,00 por mês. Trabalho em tempo integram – finais de semana. Qualificações: vendas (obrigatório) e atendimento ao cliente (obrigatório). A empresa oferece salário fixo + comissões bem atrativas + VT. Contato para envio de currículo: (11) 94950-7943.

11 – Kopenhagen

Cargo: Atendente

Descrição: É necessário ter disponibilidade de horário. Irá atuar no atendimento de clientes e rotinas de loja. Preferencial: ter experiência em comércio. Entregar currículo na loja ou enviar para o e-mail: mogi.cruzes@kopenhagen.com.br

12 – Chocolates Brasil Cacau

Cargo: Atendente

Descrição: É necessário ter disponibilidade de horário. Irá atuar no atendimento de clientes e rotinas de loja. Preferencial: ter experiência em comércio. Entregar currículo na loja ou enviar para o e-mail: mogi.shopping@chocolatesbrasilcacau.com.br

13 – Hope

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para o cargo de vendedora, acima de 25 anos, com ensino médio completo, que tenha flexibilidade de horário. Irá atuar no atendimento de clientes. Enviar currículo por e-mail para hope.shopmogi@gmail.com

14 – Spoleto

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Vaga para atuar como ajudante de cozinha e atendimento. É necessário ter experiência. Horário: das 15h15 às 23h15. Importante residir em Mogi das Cruzes. Oferecemos salário mais premiação e benefícios a combinar. Registo em carteira. Enviar currículo para o e-mail mogi@spoleto.com.br