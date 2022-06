Mogi Shopping destaca iniciativas, no Dia Mundial do Meio Ambiente

No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, com o tema “Uma Só Terra”, que de acordo com a ONU Brasil, foca na vida sustentável em harmonia com a natureza, em 2022. Comprometido com a sustentabilidade, o Mogi Shopping desenvolve ações verdes, em diferentes áreas, que reforçam o empenho do empreendimento com o meio ambiente e a comunidade, as iniciativas são realizadas em parceria com colaboradores, lojistas e clientes.

Dados do Mogi Shopping mostram que, de janeiro a maio de 2022, o centro de compras já encaminhou para reciclagem mais de 50 toneladas de plástico e papelão, produzidos por lojistas e pelo shopping. Por meio da CSA Quality, os resíduos são destinados para empresas que direcionam os itens para os fins adequados.

Outra iniciativa é o projeto Tecnologia para o Bem que, desde 2020, arrecadou 4 toneladas de equipamentos eletrônicos fora de uso (notebooks, celulares, cabos, monitores, entre outros), doados por clientes, lojistas e pelo próprio shopping. Juntamente com a ReUrbi e a RESET Circular Store, o projeto recupera e destina os equipamentos a projetos sociais selecionados e cadastrados junto ao município, além de incentivar e facilitar o descarte correto de eletrônicos.

E ainda, na Horta Mogi Shopping foram plantadas e doadas mais de 1.500 maços de hortaliças e temperos, entre 2018 e 2022, para a Creche Fraternidade Antônio de Pádua. Os colaboradores do empreendimento, juntamente com a Help Garden, fazem o cultivo de rabanete, alface, chicória, agrião, cebolinha, erva doce, berinjela, quiabo, vinagreira, manjericão e limão utilizando adubo compostagem do lixo orgânico gerado por lojistas e clientes da Praça de Alimentação.

Além das ações de reciclagem, compostagem, plantio, cultivo e doações, o Mogi Shopping também possui Certificado Internacional de Energia Renovável, emitido pela Ômega Energia, o título assegura que o shopping adquiriu energia elétrica com origem no Parque Eólico Laranjeiras II SA, fonte renovável, e que atende critérios de eficiência energética.

“As iniciativas sustentáveis do Mogi Shopping reforçam a nossa visão de longo prazo com o meio ambiente e recursos naturais, compartilhando com colaboradores, lojistas e clientes os valores de responsabilidade socioambiental da empresa, promovendo assim, a participação da comunidade como um todo nos projetos desenvolvidos”, afirma Maurício Taufik, superintendente do Mogi Shopping.