Mogi Shopping completa 32 anos com modernização

Em novembro, o Mogi Shopping completa 32 anos de atividades em Mogi das Cruzes com resultados positivos: abertura de novas lojas, recorde de visitantes, revitalização da estrutura e eventos inéditos proporcionados aos clientes.

De janeiro a novembro foram inauguradas 15 novas lojas, em segmentos diversos, e outras 11 operações realizaram a revitalização de suas instalações no decorrer do ano. Uma das grandes novidades é o restaurante Camarada Camarão, especializado em frutos do mar. A rede inaugurou sua unidade no Mogi Shopping nesta terça-feira (28).

Com a ampliação e qualificação do mix de lojas, o empreendimento registrou crescimento no número de frequentadores ao longo dos meses, em comparação ao mesmo período de 2022. Na chegada do Papai Noel, que aconteceu no último dia 15, o Mogi Shopping recebeu mais de 39 mil pessoas, um recorde de público para este evento, se comparado aos anos anteriores.

Reforma e expansão

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, deu início, em 2023, a uma ampla revitalização com o objetivo de modernizar a estrutura física e assim proporcionar mais conforto, comodidade e melhor atendimento.

As intervenções abrangem os ambientes internos comuns e compreendem troca do forro, novo piso, substituição de luminárias, instalações hidráulicas e elétricas, entre outros detalhes, além de pintura. Os serviços têm previsão de conclusão para o segundo semestre de 2024.

A revitalização antecede outro grande projeto que será colocado em prática a partir do ano que vem, quando está previsto o início da expansão. Hoje, o Mogi Shopping tem 35.260m² de ABL (área bruta locável); com a ampliação, serão acrescidos mais 5.879m².