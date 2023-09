Mogi Shopping celebra Dia do Cliente com grandes novidades

O Mogi Shopping encerrou o primeiro semestre de 2023 com novas marcas em seu mix de lojas, crescimento de 11% nas vendas, em comparação com o mesmo período de 2022, maior fluxo de visitantes, experiências inéditas para os clientes, início das obras de modernização e anúncio de expansão. Para o segundo semestre, a expectativa é de resultados ainda melhores.

Entre os meses de janeiro e agosto, os clientes passaram a contar com novas lojas: Drogasil, uma das maiores redes de drogaria do país; Di Sotti, marca de alfaiataria e moda masculina; Milky Moo, franquia especializada em milkshake; LudCo, multimarcas de roupas e acessórios infantis; e Nanica, rede de docerias especializadas na torta Banoffe.

As marcas Inovatti, Vivara, KFC, Mc’Donalds, Mania de Churrasco e Best Chicken investiram na modernização das lojas com reformas, seguindo tendência que aponta que esse tipo de intervenção valoriza o ponto de venda físico e aumenta o faturamento.

Visando proporcionar entretenimento e lazer de qualidade para toda a família, por meio de experiências inéditas, o Mogi Shopping recebeu eventos como o Museu do Videogame, Bar nas Alturas, Fantástico Mundo Marinho, American Circus e Taurus Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ.

Até o fim de 2023, para incrementar ainda mais a área de alimentação, estão previstas as inaugurações das operações Camarada Camarão e Gendai, que proporcionarão um cardápio ainda mais variado aos clientes do Mogi Shopping.

ovas operações estão com o contrato assinado, já iniciaram as obras e têm inauguração prevista para até dezembro de 2023. São marcas como Reserva, Authentic Feed, Artwalk, Unhas Cariocas, Evoy, Express Grill.

A Kopenhagen compõe o mix de lojas do empreendimento há 12 anos e inaugurou recentemente uma nova loja em um novo ponto. Seguindo a mesma estratégia, a CVC, que está há 22 anos no empreendimento, também se mudará para um novo local em breve.

As novidades, divulgadas nesta semana dedicada ao Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, não param por aí. Para este mês, um evento de moda com tendências para primavera e verão deixará o empreendimento ainda mais fashion. No Dia das Crianças, O Museu Catavento será instalado no shopping pela primeira vez; e o Natal promete uma decoração inédita e encantadora.

“As novas lojas qualificam ainda mais o nosso mix, que associado com as opções diferenciadas e exclusivas de lazer, entretenimento e comodidades, fazem o Mogi Shopping cada vez mais parte da vida dos nossos clientes, com experiências únicas e memoráveis”, destaca Maurício Taufik, superintendente do empreendimento.

Estruturalmente, o shopping deu início, em junho, às obras de revitalização nos ambientes internos, como troca do forro e piso. Essas intervenções serão concluídas em 15 meses e ocorrerão em etapas, para minimizar o impacto na rotina de lojistas, colaboradores e clientes.

O empreendimento também anunciou uma nova expansão, a partir de 2024, com ampliação de sua área para novas lojas e opções de entretenimento. Hoje, são 35.260m² de ABL (área bruta locável); com a ampliação, serão acrescidos mais 5.879m².

“A primeira etapa de modernização da estrutura já começou; em seguida, teremos a expansão. Será uma grande transformação na história do Mogi Shopping, que tem laços com a comunidade local e com região há mais de 30 anos. As obras proporcionarão resultados positivos a todos os envolvidos, desde o incremento nos negócios até a valorização do entorno, e um ambiente cada vez mais acolhedor para atender aos milhares de clientes de todas as idades que visitam diariamente o Mogi Shopping”, acrescenta Mauricio Taufik.