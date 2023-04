Mogi Shopping celebra amor de mãe com presentes exclusivos para clientes 

Amor de mãe é assim: é carinho, cuidado e atenção. É um bem querer sem fim, sem tamanho, sem moderação. Para retribuir todo este amor, nada melhor que um aconchego, beijos e abraços apertados e, para manter a tradição, um presente, afinal, elas merecem. Para tornar a comemoração ainda mais especial neste ano, o Mogi Shopping lança neste dia 20 de abril a campanha “Amor de Mãe é Assim”, que irá presentear seus clientes com berloques exclusivos que irão encantar as mamães.

A promoção é na modalidade “comprou, ganhou” e vai de 20 de abril a 14 de maio. Para participar é simples: basta juntar R$ 600 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes durante o período da campanha, cadastrar no APP Mogi Shopping e dirigir-se ao balcão, localizado em frente à Starbucks, para fazer a troca pelo pingente (promoção limitada a 1 berloque por CPF).

No momento da troca, será possível escolher entre dois formatos de berloque: mãe ou pet. Isso porque a campanha do Mogi Shopping também homenageará as mamães que se dedicam aos seus animaizinhos de estimação.

As lojas que fazem parte da ação estão sinalizadas. Para mais informações, o regulamento completo está disponível no aplicativo e no site do shopping (www.mogishopping.com.br). O APP pode ser baixado gratuitamente para IOS e Android.

O Mogi Shopping tem opções de presentes que agradam a todos os perfis de mães. Roupas, calçados, perfumes, produtos de beleza, acessórios, artigos esportivos, itens de tecnologia, e muito mais, além de opções de entretenimento e lazer para as mães e filhos curtirem e viverem momentos inesquecíveis. “Museu do Videogame Itinerante” e o espetáculo “A Bela e a Fera” são duas grandes atrações em cartaz a partir do dia 22 de abril, entre outras possibilidades de diversão em família.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

Campanha “Amor de Mãe é Assim” – Mogi Shopping

Quando: 20/04 a 14/05.

Como participar: Basta juntar R$ 600 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes, durante o período da campanha, cadastrar no APP Mogi Shopping e dirigir-se ao balcão, localizado em frente à Starbucks, para fazer a troca pelo pingente (promoção limitada a 1 berloque por CPF).

Regulamento completo: disponível no balcão de trocas e no site do Shopping (www.mogishopping.com.br).