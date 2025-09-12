Mogi Shopping celebra a chegada da primavera com programação especial de cultura e lazer

Programação reúne concerto valorizando a cultura local

O Mogi Shopping preparou uma programação especial para marcar a chegada da primavera, oferecendo atividades que reúnem cultura, arte, música e integração entre famílias e visitantes. Entre os destaques estão o Encontro de Raças – Golden Retriever, o concerto “Mogi In Concert – Especial Primavera” e a disputa artística Art Battle®️, além de novidades para os clientes do Clube Mogi+.

No dia 13 de setembro, às 15 horas, os apaixonados por pets poderão participar do Encontro de Raças – Golden Retriever, que contará com palestra de Maria Luiza Sobral, titular do canil Tweedmouth Goldens, reconhecido nacionalmente. O evento promove integração entre tutores e informações sobre saúde e cuidados responsáveis.

Já no dia 17, às 20 horas, a Praça de Eventos recebe o espetáculo “Mogi In Concert – Especial Primavera”. A apresentação terá dueto de pianos com Diego Novaes e Maestro Niquinho, acompanhados pelo quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes e as vozes de Luna Di, Maury e Vando Negretti.

No dia 18, o shopping recebe o Art Battle®, maior plataforma de pintura ao vivo do mundo, em formato inédito na região. Quatro artistas – Pamela Munhoz, Paulo Chavonga, Talita Kutianski e Katryn Beaty – terão 45 minutos para criar suas telas em tempo real. Após votação do público, dois finalistas disputam a rodada decisiva, e as obras serão sorteadas entre os presentes.

Além da programação cultural, os clientes do programa de fidelidade Clube Mogi+ poderão resgatar neste mês um novo brinde exclusivo: um umidificador ultrassônico. Para participar, é necessário cadastrar as notas fiscais no aplicativo do shopping e acumular pontos, que podem ser trocados no SAC.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, funciona com lojas abertas de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. A Praça de Alimentação opera diariamente das 11h às 22h. Mais informações estão disponíveis no aplicativo do empreendimento, pelo perfil @mogishopping ou pelo telefone (11) 4798-8800.

