Mogi Shopping anuncia concerto gratuito com a pianista Ingrid Uemura

No dia 1º de novembro, o Mogi Shopping terá a honra de receber um concerto imperdível com a talentosa pianista Ingrid Uemura. Com início marcado para às 19h, a apresentação ocorrerá na Praça de Eventos do shopping, oferecendo ao público a oportunidade de desfrutar de um espetáculo musical sem custo algum.

Ingrid Uemura é uma artista que se destaca por sua habilidade em combinar a profundidade do repertório clássico com uma interpretação contemporânea, refletindo o frescor e a sensibilidade de uma jovem em ascensão no cenário musical. Desde muito cedo, aos cinco anos, ela iniciou sua jornada no universo do piano em Santo André, e desde então sua trajetória tem sido marcada por conquistas significativas.

Após seus primeiros passos na música, Ingrid aprofundou seus conhecimentos ao estudar com o renomado pianista Diego Novaes em Guararema. Em seguida, teve a oportunidade de integrar a classe de piano sob a orientação de Luiz Guilherme Pozzi na Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp), onde aprimorou ainda mais suas habilidades. Sua formação acadêmica inclui a graduação na Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a conclusão de cursos na Academia de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Atualmente, continua sua formação musical em Colônia, na Alemanha.

Com um histórico de várias premiações ao longo de sua carreira, Ingrid Uemura recentemente se destacou ao vencer o Concurso Nacional Frédéric Chopin, um feito que lhe possibilitou realizar uma apresentação na Polônia, na casa onde o célebre compositor nasceu. Assim, no dia 1º de novembro, os visitantes do Mogi Shopping terão a oportunidade única de apreciar ao vivo o talento e a paixão dessa artista promissora, que certamente encantará todos os presentes com sua performance virtuosa.

Jovem acumula prêmios e experiências internacionais em sua carreira como pianista