Mogi Shopping abre 32 postos de trabalho novos

Informações constam no painel de vagas do empreendimento atualizado semanalmente com base nos dados passados pelos lojistas

O Mogi Shopping está com 32 oportunidades de trabalho abertas nesta semana, conforme dados do painel de vagas, atualizado conforme as informações passadas pelos lojistas. O segmento de vendas, de artigos diversos, é o que detém o maior número de colocações para serem preenchidas. Mas a área de alimentação também tem oportunidades.

As vagas são, em geral, destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 18/11/2024

1 – Sem Hora Unha

Cargo: Atendente

Descrição: Manicure tradicional. Estamos contratando para manicure e pedicure. Ótimo comissionamento e ajuda de custo. Deve ter disponibilidade de horário flexível. Vaga para maior de 18 anos. Enviar currículo no WhatsApp (11) 2500-1924 ou deixar diretamente na loja.

2 – Concept Ellus

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Bom relacionamento com os clientes na venda e no pós-venda; fazer contatos com clientes potenciais e existentes, fornecer serviço e atenção personalizada aos clientes. Contato pelo telefone: (11) 95488-3126.

3 – Hering Store

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Deve ter experiência em atendimento presencial e on-line. Conhecimentos Múltiplos. Com disponibilidade de Horário. Entrega de Resultados. Trabalho em Equipe. Encaminhar currículo pelo WhatsApp (11) 99375-2798 ou pessoalmente na loja.

4 – TIM

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Disponibilidade de horário. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes.

5 – Democrata

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Deve ter disponibilidade de horário. Maior de 18 anos. Faixa Salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Importante ter experiência em vendas. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99670-6356.

6 – Barbaresco Express

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Horário: das 13h30 até 22h30. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Deixar currículo na loja.

7 – Barbaresco Express

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário: das 13h30 às 22h30. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar na lavagem de louça, limpeza da loja e preparos de alimentos. Deixar currículo na loja.

8 – Mix Eletrônicos

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário: das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Deve ser maior de 18 anos. Entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 4798-2398.

9 – Spoleto

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Deve ser maior de 18 anos e residir em Mogi das Cruzes. A empresa oferece registro em carteira, salário a combinar, prêmio, VT e refeição no local. Enviar e-mail para: mogi@spoleto.com.br.

10 – Smart Technology

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário: das 14h às 22h. Faixa salarial: R$ 1.800,00 + premiação. Irá atuar como vendedor(a) de quiosque, com experiência no segmento de acessórios para smartphones. Enviar currículo para o e-mail: alineramos23.ar@gmail.com.

11 – Lud.co

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário. Faixa salarial: a combinar. A empresa está em busca de vendedora maior de 18 anos, com experiência. Deixar currículo na loja ou encaminhar para o WhatsApp (11) 2610-5568.

12 – Casa Bauducco

Cargo: Atendente

Descrição: Horário: das 14h às 22h20. Deve ser maior de 20 anos. Irá atuar no atendimento de clientes, preparação de cafés e lanches, organização e limpeza da loja, e venda sugestiva. Enviar currículo para o e-mail mogizacan@gmail.com.

13 – Maliale

Cargo: Operador de caixa, ajudante de cozinha, atendente

Descrição: Loja está contratando operador de caixa, ajudante de cozinha e atendente. Salário e horário de trabalho serão detalhados durante entrevista. Entregar currículo na loja ou enviar para o WhatsApp (11) 99509-1865.

14 – Kalunga

Cargo: Estoquista

Descrição: Irá atuar no recebimento e conferências de produtos; abastecimento, reposição, organização e limpeza do Setor. E também no atendimento geral ao cliente de forma personalizada e consultiva. Horário: das 14h às 22h20. Enviar currículo para o e-mail lojamogishop@kalunga.com.br.

15 – Criamigos

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Importante ter disponibilidade de horário. Salário fixo + comissão. Diferenciais: gostar de sorrir e ser uma pessoa alegre e divertida. Enviar currículo para o e-mail criamigosmogishopping@gmail.com.

16 – Divino Fogão

Cargo: Atendente

Descrição: Horário: das 08h às 16h20. Irá atuar na abertura da loja, atendimento ao cliente, venda de pratos e bebidas, reposição de buffet. Benefícios: VT + refeição. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 97073-5827.

17 – Divino Fogão

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário das 14h às 22h20. Irá atuar na organização de pratos, talheres e bandejas, conferência, delivery. Requisitos: comprometimento e saber trabalhar em grupo. Benefícios: VT + refeição. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 97073-5827.

18 – Prego

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Horário de segunda a sexta das 14h às 22h, com 1h de almoço / sábado das 12h às 20h, com 1h de almoço. Salário R$ 2.036,00. Irá atuar no atendimento de clientes / operação do caixa. Informações na loja.

19 – L’occitane

Cargo: Atendente

Descrição: Horário das 14h às 22h. Faixa salarial: R$ 1 898,40 + VT. Irá atuar no atendimento de clientes. Requisitos: ter um perfil dinâmico e com vontade de aprender coisas novas. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99600-0986.

20 – Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vendedor(a) sênior com experiência em vendas. Salário fixo: R$ 2.245,00, premiação de vendas mensal de: R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00. Horário de trabalho: 14h até 22h. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99794-5536.

21 – Rivoli

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Vaga para caixa administrativo de loja. Escala 6×1. Horário das 14h às 22h. Importante ter disponibilidade de horário. Contratação imediata. Remuneração: Inicial de R$ 1.888,00, com plano de carreira. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99794-5536.

22 – Surfinn

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Ter ensino médio completo, disponibilidade de horário, morar na região são requisitos. Relacionar-se com os clientes na venda e no pós-venda e ser proativo. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 97678-7214.

23 – Remo Fenut

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário de R$ 1.800 a R$ 1.900 fixo + comissão. Benefícios: VT + VR. Interessados devem enviar currículo para o WhatsApp (11) 91302-0156 ou (11) 97633-7233, com o título “Vendedor Free”.

24 – Sweet Make

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Ter disponibilidade de horário, maior de 18 anos, ser dinâmico, comunicativo e gostar de maquiagem. Enviar currículo para o WhatsApp 1194377-8491. Falar com Vitória.

25 – Sweet Make

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Ter disponibilidade de horário, maior de 18 anos, ser dinâmico, comunicativo e gostar de maquiagem. Enviar currículo para o WhatsApp 1194377-8491. Falar com Vitória.

26 – Polo Uk

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho: manhã ou tarde. Escala: 6×1, com 44h semanais. Faixa salarial: fixo + comissão. Importante ter experiência em vendas. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 4634-0000.

27 – Gendai

Cargo: Atendente

Descrição: Horário de trabalho das 13h às 22h40. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Não é necessário experiência na área. Enviar currículo para o e-mail: gendaimogi@gmail.com

28 – Pits Burger

Cargo: Atendente

Descrição: Horário de trabalho das 10h20 às 18h. Escala 6×1. Faixa salarial: R$ 1.670,00 + VT + refeição no local. Irá atuar no atendimento ao cliente e preparo de produtos na cozinha. Deve ter boa comunicação e organização. Enviar currículo para o e-mail: lojapits.mogishop@gmail.com

29 – Piticas

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário: 44 horas semanais, em escala 6×1. Faixa salarial: R$ 1.720,00 + comissão. Necessário ter experiência em vendas. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 96385-6748.

30 – Track & Field

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para maior de 18 anos, com disponibilidade em horário. Enviar currículo com foto para o e-mail: tf.804004@gmail.com

31 – Polo Jack

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h30. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Enviar currículo com foto para o Whatsapp (11) 98296-9853 (falar com Isabela).

32 – Kalunga

Cargo: Estoquista

Descrição: Vaga temporária – repositor. Atuará em abastecimento, reposição, organização e limpeza do setor, além de atendimento geral ao cliente de forma personalizada e consultiva. Horário: das 14h às 22h20. Enviar currículo para o e-mail: lojamogishop@kalunga.com.br