Mogi Shopping abre 21 vagas de emprego

São oportunidades destinadas, principalmente, para o segmento de vendas; área de fast food também tem vagas abertas

Lojistas do Mogi Shopping estão contratando profissionais para preencher seus quadros. Neste início de semana, são 21 postos de trabalho abertos. Mantendo tendência das últimas semanas, o painel de vagas do empreendimento, com dados informados pelos lojistas, traz, principalmente, vagas no segmento de vendas, mas a área de alimentação também disponibiliza oportunidades.

Todas as oportunidades disponibilizadas no painel são destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”, que está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 03/06/2024

1 – Kanpek Oriental Food

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Horário das 15h às 23h20. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar como auxiliar na cozinha. Encaminhar currículo para o e-mail: administrativo.suzano@tkservices.com.br, na loja física ou WhatsApp (11) 96862-8619.

2 – Kanpek Oriental Food

Cargo: Atendente

Descrição: Horário das 15h às 23h20. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar como auxiliar de Sushiman. Encaminhar currículo para o e-mail: administrativo.suzano@tkservices.com.br, na loja física ou WhatsApp (11) 96862-8619.

3 – Smart Technology

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h. Faixa salarial: salário + comissão + VT. Importante ter experiência no segmento de capas para smartphones, smartwatches e acessórios. Enviar currículo para o e-mail alineramos23.ar@gmail.com

4 – Pastelândia

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário de trabalho das15h às 22h30. Irá atuar na preparação e finalização de alimentos, assim como ajudar na limpeza do ambiente. Para mais informações, só comparecer no estabelecimento. A entrega dos currículos deve ser feita diretamente na loja.

5 – Bacio Di Latte

Cargo: Atendente

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h20. A empresa oferece ótimos ganhos e plano de carreira. Irá atuar no atendimento aos clientes. Deixar currículo no quiosque da Bacio Di Latte.

6 – Lídia Kids

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Deixar currículo na loja.

7 – Hope Mogi Shopping

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: A empresa está à procura de vendedora com experiência. É necessário ter disponibilidade de horário. Faixa salarial: a combinar. Enviar currículo para o e-mail hope.shopmogi@gmail.com

8 – Lud.Co

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 13h40 às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento personalizado de clientes. Enviar currículo para o WhatsApp: (11) 2610-5568.

9 – Artwalk + Authentic Feet

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: A loja está à procura de vendedores com experiência. Dois períodos disponíveis a combinar; salário será informado durante entrevista. Deixar currículo na loja.

10 – Divino Fogão

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário das 13h às 21h20. Deve ter experiência com delivery e pratos a lá carte. É obrigatório ter curso de boas práticas. Ser ágil e atento são requisitos. Enviar currículo para o e-mail: mogidascruzes@divinofogao.com.br

11 – Concept Ellus Forum Colcci Sergio K

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Importante ter experiência na área de vendas. Deixar currículo na loja ou enviar pelo WhatsApp: (11) 95488-3126.

12 – Polo Jack

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário a combinar. Faixa salarial: a combinar – fixo mais comissão. Irá atuar no atendimento de clientes, vendas e organização de loja. Necessário ter experiência com vendas. Comparecer até a loja com o currículo.

13 – Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para profissional especializada em beleza, maquiagem e cosméticos de luxo. Salário inicial de R$ 1.898,00 + VT – **salário após 3 meses R$ 2.245,00 + VT + ajuda de custo de R$ 300,00 + premiação mensal de R$ 700,00 a R$ 3.000,00. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99794-5536.

14 – Five Semijoias

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para vendedor(a) com ou sem experiência. Deve ser maior de 18 anos. Horário: das 15h45 às 22h. Entregar currículo na loja ou enviar no e-mail: gerencia@fivesemijoias.com.br

15 – Acium

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário de R$ 1.949,00 – R$ 3.000,00 por mês. Escala de trabalho 6×1 – uma folga na semana e um domingo no mês. Importante ter qualificações em vendas e atendimento ao Cliente. A empresa oferece salário fixo + comissões bem atrativas + VT. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 94950-7943.

16 – Cinemark Brasil S.A

Cargo: Auxiliar de Limpeza

Descrição: Escala de 6×1, horário das 8h às 16h/17h. Salário de R$ 1.412,00, VR + VT. Irá atuar na limpeza pesada de todas as áreas do cinema. Interessados devem enviar currículo para: (11) 96411-4252.

17 – Democrata

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Importante ter disponibilidade de horário. Salário será informado durante a entrevista. Deixar currículo na loja ou encaminhar pelo WhatsApp (12) 99670-6356.

18 – Spoleto

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Necessário ter experiência, ser maior de 18 anos e residir em Mogi das Cruzes. A empresa oferece treinamento, registro em carteira, salário e prêmios a combinar, refeição e VT. Enviar currículo para o e-mail mogi@spoleto.com.br.

19 – Express Grill

Cargo: Subgerente de Restaurante

Descrição: Para esta vaga é necessário ter experiência na área e disponibilidade total de horário. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 98682-8385.

20 – Remo Fenut

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para atuar com moda masculina. Com disponibilidade de horário. Preferencialmente, entregar currículo na loja A/C de Juliana ou enviar para o e-mail dp@remofenut.com.br ou WhatsApp (11) 97633-7233.

21 – Renner

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Horário de trabalho das 10h às 18h20 ou 14h às 22h20. Faixa salarial: a combinar. Vaga de PCD (Pessoas com Deficiência), período integral, para atuar no atendimento de clientes. Deixar currículo na loja.