O tráfego será otimizado entre 6h e 9h, período de maior circulação de veículos



A proibição de passagem dos caminhões das 6h às 9h, iniciada em dezembro de 2025 pela Prefeitura de Mogi das Cruzes na avenida Francisco Rodrigues Filho, será ampliada nas próximas semanas para outras quatro importantes vias da cidade.

Nas avenidas Narciso Yague Guimarães, João XXIII e Engenheiro Miguel Gemma, e na rua Manuel de Oliveira, os veículos de grande porte também não poderão circular entre 6h e 9h, de segunda a sexta-feira. A administração municipal já está, inclusive, em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para obter autorização para colocar placas de sinalização no trecho de circunscrição do órgão estadual na Miguel Gemma.

“Sabemos que a mobilidade é um grande desafio, não só de Mogi das Cruzes, mas do mundo inteiro. Por isso, desde janeiro de 2025, estamos realizando estudos para melhoria deste setor, para minimizar os impactos do enorme crescimento da frota da cidade nos últimos anos, com cerca de 300 mil veículos registrados, sem contar os que nós chamamos de flutuantes, que são os que estão de passagem pelo município todos os dias. E uma das medidas que tomamos no ano passado, que deu bons resultados, foi a proibição de caminhões neste curto período do dia e que reduziu a lentidão e problemas como panes mecânicas, que deixavam os caminhões parados nas vias”, pontua Téo Cusatis, vice-prefeito de Mogi das Cruzes.

Cusatis teve uma reunião na manhã da sexta-feira (30/1) com o secretário municipal de Mobilidade, Felício Kamiyama, e seu adjunto, Fábio Vega, para tratar dos projetos que vêm sendo colocados em prática, além de novas análises sobre possíveis alterações no trânsito para deixá-lo mais fluido e seguro.

“Temos como determinação da prefeita Mara Bertaiolli e do vice atender às demandas da população. E, para que isso seja feito de forma planejada, organizada e eficiente, fazemos estudos, testes, contagens de veículos, vistorias e avaliações de sinalização, semáforos e outros recursos que fazem parte do dia a dia da mobilidade de Mogi. A proibição de caminhões na Rodrigues Filho foi iniciada em dezembro e, após este período de férias, teremos um panorama ainda mais completo dos resultados. Com isso em mãos, seguiremos para outras vias”, declara Kamiyama.

Vega mostrou alguns estudos que estão em andamento e que devem ser concluídos nos próximos meses, com melhorias nas principais regiões da cidade, onde há vias consideradas saturadas, termo técnico usado para classificar as que já atingiram o seu limite de capacidade de escoamento de veículos.

Os veículos que hoje estão proibidos de circular entre 6h e 9h na avenida Francisco Rodrigues Filho (no trecho de César de Souza, sentido bairro-centro) e, em breve, em outras vias da cidade são os com Peso Bruto Total (PBT) acima de 4,5 toneladas.

Desde que a proibição começou a valer, em 15 de dezembro de 2025, três multas foram emitidas no período de 16/12 e 31/12. Nos primeiros 29 dias de 2026, nenhuma autuação foi emitida.

Assim como aconteceu na Rodrigues Filho, nas demais, antes do início da proibição, a mudança será amplamente divulgada e banners avisando os motoristas serão colocados nos locais alguns dias antes, além de placas de sinalização definitivas, que informam os dias e horários de proibição e os caminhões que se enquadram.

Dúvidas sobre esta e outras informações de mobilidade e trânsito podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 773 0194.

Propostas e estudos voltados à melhoria do trânsito de Mogi foram apresentados ao vice-prefeito Téo Cusatis