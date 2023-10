Mogi receberá no dia 26 cinema itinerante movido a energia solar

Em comemoração ao Dia das Crianças, Mogi das Cruzes receberá neste mês o CineSolar, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil. Com patrocínio do banco BV e apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Cultura, a atividade será no dia 26 de outubro, com duas sessões gratuitas, sendo a primeira uma coletânea de curtas-metragens infantis e a segunda a exibição do filme Encanto. A atração atende à diretriz de descentralização do acesso à cultura e será na Escola Municipal Professora Etelvina Cáfaro Salustiano, no Conjunto Jefferson da Silva.

“A presença da cultura em territórios para além da região central é essencial e prioritária. Poder agregar isso a conceitos de preservação ambiental e economia energética é ainda mais enriquecedor, portanto é uma satisfação poder receber o CineSolar em Mogi das Cruzes e levá-lo à comunidade do Conjunto Jefferson”, destaca a secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos.

Todas as sessões do CineSolar contam com distribuição de pipoca e o público pode visitar o furgão, que carrega todo o cinema e se transforma numa estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz. Além das sessões de cinema, o Circuito Banco BV promove encontros com estudantes, unindo arte e tecnologia por meio da educação ambiental e da linguagem audiovisual. Além de Mogi das Cruzes, a temporada setembro-outubro contempla outras quatro cidades paulistas.

O CineSolar, que em 2023 completa 10 anos, transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou cerca de 1.870 sessões (com exibição de 180 filmes) e 576 oficinas para 284 mil pessoas de quase 600 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal. O projeto já percorreu mais de 250 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente as nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.

“Viajando pelo Brasil, presenciei o quanto nosso território é diverso e, infelizmente, desigual. Há uma escassez de equipamentos culturais e de acesso às energias renováveis. Por isso, o nosso papel sempre foi de atuar com encantamento e alegria, por meio de ações culturais e ambientais, na sensibilização e conscientização das pessoas, além de aproximá-las das novas tecnologias e das produções cinematográficas nacionais”, diz Cynthia Alario, coordenadora e idealizadora do CineSolar.



O furgão do CineSolar é adaptado com placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: 120 cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento (que garante 20 horas de autonomia e funcionamento), de som e projeção, incluindo a tela. Além de tudo isso, o espaço se transforma em uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz.

Com infográficos, iluminação e decoração especial – feita com materiais reciclados e objetos com princípios de magnetismo e eletricidade como laser e bola de plasma -, o veículo é uma atração à parte, encantando pessoas de todas as idades e mostrando, de maneira descontraída e divertida, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.