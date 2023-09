Mogi recebe novo sistema viário próximo ao Mercado do Produtor na manhã deste domingo

A Prefeitura de Mogi das Cruzes entrega neste domingo (17/09), às 10h, o novo sistema viário construído nas proximidades do Mercado do Produtor, no Mogilar. A nova estrutura oferece melhores condições de fluidez para o trânsito de veículos e de segurança para motoristas e pedestres.

A antiga rotatória existente no local foi retirada e substituída por uma estrutura com cruzamento, semáforos e retorno. As simulações realizadas apontam que o ganho de tempo para o motorista passar pelo encontro das vias deverá variar entre 43% e 76%, dependendo do sentido, nos horários de pico.

Durante a manhã, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana também realizará ações de educação para o trânsito, com distribuição material informativo sobre segurança viária para motoristas e pedestres. Agentes municipais de trânsito também farão o monitoramento da região.

As obras do novo sistema viário do Mogilar foram realizadas por uma empresa de empreendimentos imobiliários, como contrapartida para investimentos na região, e acompanhadas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Nos últimos dias, também foram realizados testes com os novos semáforos instalados no local.

Um dos destaques na nova configuração viária é o retorno construído na rua Carlos Baratino, na lateral do Mercado do Produtor, que já está sendo utilizado pelos motoristas que estão na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, em direção ao Rodeio, e desejam acessar a rua Manoel de Oliveira.

A segurança para a circulação dos pedestres também será ampliada, com a instalação dos semáforos no novo sistema viário. Além do Mercado do Produtor, a região também conta com importantes equipamentos de saúde, como o Vagalume e o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Os trabalhos também tiveram preocupação ambiental. A melhoria na circulação de veículos também deverá diminuir a emissão de gás carbônico com o trânsito no local em cerca de 30%.